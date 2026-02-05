Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Ексклюзив
15:05 • 17455 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 17091 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 19031 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 30895 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 63894 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 28494 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 27543 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 22041 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14949 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14571 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.5м/с
81%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 23862 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися5 лютого, 12:00 • 27055 перегляди
Зниклу 13-річну дівчинку з Львівщини знайшли мертвою5 лютого, 12:12 • 14038 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 19543 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро15:30 • 8860 перегляди
Публікації
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів20:38 • 36 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
15:05 • 17455 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 63894 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 68241 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 98194 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Рустем Умєров
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Індія
Європа
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo18:35 • 2914 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро15:30 • 8880 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 19553 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 23870 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 48847 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Brent

Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Укрзалізниця та Міністерство розвитку громад та територій підготували зміни щодо динамічного ціноутворення на квитки преміумсегмента та нових правил повернення коштів. Вартість квитків у вагонах СВ та 1 класу "Інтерсіті" залежатиме від періоду року, дня тижня, дати придбання та рівня заповненості поїзда, а повернення коштів залежатиме від терміну відмови від поїздки.

Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів

Укрзалізниця та Міністерство розвитку громад та територій підготували проєкт змін, яким передбачено запровадження динамічного ціноутворення на квитки преміумсегмента, а також нові правила повернення коштів за залізничні квитки. Про це повідомляє пресслужба УЗ, передає УНН

Укрзалізниця та Мінрозвитку підготували проєкт змін, що стосуються купівлі та повернення залізничних квитків. Запропоновані рішення ухвалюються в умовах повномасштабної війни, коли залізнична інфраструктура та рухомий склад системно зазнають ворожих обстрілів, а компанія несе додаткові витрати на безпеку, відновлення і захист пасажирів 

- йдеться в повідомленні. 

Динамічне ціноутворення у преміумсегменті

Як зазначили в УЗ, вартість квитка у преміумсегменті залежатиме від періоду року, дня тижня, дати придбання та рівня заповненості поїзда.

"Наприклад, якщо пасажир купує квиток у преміумсегменті на поїзд з Києва до Львова в перший понеділок лютого - непіковий період - і робить це за 20 днів до поїздки, вартість квитка у вагоні СВ буде нижчою, ніж якщо квиток на цей самий поїзд купити в липні - піковий період - у п’ятницю, коли попит високий, і залишилося останнє місце у вагоні", - заявили в компанії. 

В УЗ наголосили, що ці зміни стосуватимуться проїзду виключно преміумсегменту - вагони СВ (люкс), 1 класу поїздів "Інтерсіті" - у внутрішньому сполученні, Вартість проїзду у вагонах плацкарт, купе, а також 2 класу "Інтерсіті" поїздів внутрішнього сполучення не зміниться.

Також будуть проіндексовані тарифи на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів. Ціна у цих вагонах збільшиться орієнтовно на 20%. У інших вагонах міжнародних поїздів ціни на проїзд не зміняться.

Укрзалізниця розгорнула 54 вагони незламності у 12 областях України26.01.26, 18:01 • 14008 переглядiв

Оновлення правил повернення квитків

За статистикою, майже 70% повернень квитків стаються за 4 дні до відправлення поїзда. При цьому значна частина таких квитків повторно не продається, особливо у разі пізнього повернення. Це створює ситуацію, коли квитки на поїзд спочатку неможливо купити, а потім він їде напівпорожнім.

В Укрзалізниці запропонували запровадити шкалу: сума, яку повертають пасажиру, залежатиме від того, наскільки завчасно він відмовляється від поїздки. Чим раніше повернути квиток - тим більша сума повернення:

  • якщо повернути квиток за 15-20 діб до відправлення поїзда - кошти повертаються повністю;
    • за 10-14 діб - повертається 90% вартості квитка;
      • за 5-9 діб - 75% вартості;
        • від 1 до 4 діб - 50% вартості;
          • менше ніж за 24 години до відправлення – повертається в середньому 30% вартості проїзду, як це відбувається і зараз.

            "Важливо: зміни умов повернення коштів стосуються усіх квитків у всіх вагонах, не лише преміумсегмента. Водночас вони можуть не застосовуватися до військовослужбовців та соціально вразливих груп пасажирів, зокрема осіб з інвалідністю, а також не стосуватимуться поїздів до прифронтових територій. Запропоновані зміни допоможуть рівномірніше розподіляти попит між популярними та менш завантаженими датами, зменшити втрати від невикористаних квитків і зробити ціноутворення більш динамічним залежно від попиту", - резюмували в УЗ. 

            Укрзалізниця розгорнула вагони незламності у Польщі: що відомо25.01.26, 19:35 • 5984 перегляди

            Нагадаємо 

            У ніч на 5 лютого російські окупанти знову завдавали ударів по залізничній інфраструктурі України. На Сумщині постраждала чергова, яка прямувала на роботу. Їй вже надано допомогу. Водночас рух у прифронтових регіонах продовжується з посиленими заходами безпеки.

            Павло Башинський

            СуспільствоЕкономікаПублікації
            Війна в Україні
            Українська залізниця
            Україна
            Львів
            Київ