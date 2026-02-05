Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів

Укрзалізниця та Міністерство розвитку громад та територій підготували проєкт змін, яким передбачено запровадження динамічного ціноутворення на квитки преміумсегмента, а також нові правила повернення коштів за залізничні квитки. Про це повідомляє пресслужба УЗ, передає УНН.

Укрзалізниця та Мінрозвитку підготували проєкт змін, що стосуються купівлі та повернення залізничних квитків. Запропоновані рішення ухвалюються в умовах повномасштабної війни, коли залізнична інфраструктура та рухомий склад системно зазнають ворожих обстрілів, а компанія несе додаткові витрати на безпеку, відновлення і захист пасажирів - йдеться в повідомленні.

Динамічне ціноутворення у преміумсегменті

Як зазначили в УЗ, вартість квитка у преміумсегменті залежатиме від періоду року, дня тижня, дати придбання та рівня заповненості поїзда.

"Наприклад, якщо пасажир купує квиток у преміумсегменті на поїзд з Києва до Львова в перший понеділок лютого - непіковий період - і робить це за 20 днів до поїздки, вартість квитка у вагоні СВ буде нижчою, ніж якщо квиток на цей самий поїзд купити в липні - піковий період - у п’ятницю, коли попит високий, і залишилося останнє місце у вагоні", - заявили в компанії.

В УЗ наголосили, що ці зміни стосуватимуться проїзду виключно преміумсегменту - вагони СВ (люкс), 1 класу поїздів "Інтерсіті" - у внутрішньому сполученні, Вартість проїзду у вагонах плацкарт, купе, а також 2 класу "Інтерсіті" поїздів внутрішнього сполучення не зміниться.

Також будуть проіндексовані тарифи на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів. Ціна у цих вагонах збільшиться орієнтовно на 20%. У інших вагонах міжнародних поїздів ціни на проїзд не зміняться.

Оновлення правил повернення квитків

За статистикою, майже 70% повернень квитків стаються за 4 дні до відправлення поїзда. При цьому значна частина таких квитків повторно не продається, особливо у разі пізнього повернення. Це створює ситуацію, коли квитки на поїзд спочатку неможливо купити, а потім він їде напівпорожнім.

В Укрзалізниці запропонували запровадити шкалу: сума, яку повертають пасажиру, залежатиме від того, наскільки завчасно він відмовляється від поїздки. Чим раніше повернути квиток - тим більша сума повернення:

якщо повернути квиток за 15-20 діб до відправлення поїзда - кошти повертаються повністю;

за 10-14 діб - повертається 90% вартості квитка;

за 5-9 діб - 75% вартості;

від 1 до 4 діб - 50% вартості;

менше ніж за 24 години до відправлення – повертається в середньому 30% вартості проїзду, як це відбувається і зараз.

"Важливо: зміни умов повернення коштів стосуються усіх квитків у всіх вагонах, не лише преміумсегмента. Водночас вони можуть не застосовуватися до військовослужбовців та соціально вразливих груп пасажирів, зокрема осіб з інвалідністю, а також не стосуватимуться поїздів до прифронтових територій. Запропоновані зміни допоможуть рівномірніше розподіляти попит між популярними та менш завантаженими датами, зменшити втрати від невикористаних квитків і зробити ціноутворення більш динамічним залежно від попиту", - резюмували в УЗ.

