Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств

Укрзализныця и Министерство развития громад и территорий подготовили проект изменений, которым предусмотрено введение динамического ценообразования на билеты премиум-сегмента, а также новые правила возврата средств за железнодорожные билеты. Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает УНН.

Укрзализныця и Минразвития подготовили проект изменений, касающихся покупки и возврата железнодорожных билетов. Предложенные решения принимаются в условиях полномасштабной войны, когда железнодорожная инфраструктура и подвижной состав системно подвергаются вражеским обстрелам, а компания несет дополнительные расходы на безопасность, восстановление и защиту пассажиров - говорится в сообщении.

Динамическое ценообразование в премиум-сегменте

Как отметили в УЗ, стоимость билета в премиум-сегменте будет зависеть от периода года, дня недели, даты приобретения и уровня заполненности поезда.

"Например, если пассажир покупает билет в премиум-сегменте на поезд из Киева во Львов в первый понедельник февраля - непиковый период - и делает это за 20 дней до поездки, стоимость билета в вагоне СВ будет ниже, чем если билет на этот же поезд купить в июле - пиковый период - в пятницу, когда спрос высокий, и осталось последнее место в вагоне", - заявили в компании.

В УЗ подчеркнули, что эти изменения будут касаться проезда исключительно премиум-сегмента - вагоны СВ (люкс), 1 класса поездов "Интерсити" - во внутреннем сообщении. Стоимость проезда в вагонах плацкарт, купе, а также 2 класса "Интерсити" поездов внутреннего сообщения не изменится.

Также будут проиндексированы тарифы на проезд в вагонах СВ (люкс) международных поездов. Цена в этих вагонах увеличится ориентировочно на 20%. В других вагонах международных поездов цены на проезд не изменятся.

Обновление правил возврата билетов

По статистике, почти 70% возвратов билетов происходят за 4 дня до отправления поезда. При этом значительная часть таких билетов повторно не продается, особенно в случае позднего возврата. Это создает ситуацию, когда билеты на поезд сначала невозможно купить, а потом он едет полупустым.

В Укрзализныце предложили ввести шкалу: сумма, которую возвращают пассажиру, будет зависеть от того, насколько заблаговременно он отказывается от поездки. Чем раньше вернуть билет - тем большая сумма возврата:

если вернуть билет за 15-20 суток до отправления поезда - средства возвращаются полностью;

за 10-14 суток - возвращается 90% стоимости билета;

за 5-9 суток - 75% стоимости;

от 1 до 4 суток - 50% стоимости;

менее чем за 24 часа до отправления – возвращается в среднем 30% стоимости проезда, как это происходит и сейчас.

"Важно: изменения условий возврата средств касаются всех билетов во всех вагонах, не только премиум-сегмента. В то же время они могут не применяться к военнослужащим и социально уязвимым группам пассажиров, в частности лицам с инвалидностью, а также не будут касаться поездов в прифронтовые территории. Предложенные изменения помогут равномернее распределять спрос между популярными и менее загруженными датами, уменьшить потери от неиспользованных билетов и сделать ценообразование более динамичным в зависимости от спроса", - резюмировали в УЗ.

