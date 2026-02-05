Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств

$43.170.02
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 18242 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 17902 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 19665 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 31736 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 65018 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 28689 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 27692 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 22107 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 14999 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14616 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 18233 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 65002 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 68637 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 98571 просмотра
Нефть марки Brent

Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств

Киев • УНН

 • 1330 просмотра

Укрзализныця и Министерство развития громад и территорий подготовили изменения относительно динамического ценообразования на билеты премиум-сегмента и новых правил возврата средств. Стоимость билетов в вагонах СВ и 1 класса "Интерсити" будет зависеть от периода года, дня недели, даты приобретения и уровня заполненности поезда, а возврат средств будет зависеть от срока отказа от поездки.

Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств

Укрзализныця и Министерство развития громад и территорий подготовили проект изменений, которым предусмотрено введение динамического ценообразования на билеты премиум-сегмента, а также новые правила возврата средств за железнодорожные билеты. Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает УНН

Укрзализныця и Минразвития подготовили проект изменений, касающихся покупки и возврата железнодорожных билетов. Предложенные решения принимаются в условиях полномасштабной войны, когда железнодорожная инфраструктура и подвижной состав системно подвергаются вражеским обстрелам, а компания несет дополнительные расходы на безопасность, восстановление и защиту пассажиров 

- говорится в сообщении. 

Динамическое ценообразование в премиум-сегменте

Как отметили в УЗ, стоимость билета в премиум-сегменте будет зависеть от периода года, дня недели, даты приобретения и уровня заполненности поезда.

"Например, если пассажир покупает билет в премиум-сегменте на поезд из Киева во Львов в первый понедельник февраля - непиковый период - и делает это за 20 дней до поездки, стоимость билета в вагоне СВ будет ниже, чем если билет на этот же поезд купить в июле - пиковый период - в пятницу, когда спрос высокий, и осталось последнее место в вагоне", - заявили в компании. 

В УЗ подчеркнули, что эти изменения будут касаться проезда исключительно премиум-сегмента - вагоны СВ (люкс), 1 класса поездов "Интерсити" - во внутреннем сообщении. Стоимость проезда в вагонах плацкарт, купе, а также 2 класса "Интерсити" поездов внутреннего сообщения не изменится.

Также будут проиндексированы тарифы на проезд в вагонах СВ (люкс) международных поездов. Цена в этих вагонах увеличится ориентировочно на 20%. В других вагонах международных поездов цены на проезд не изменятся.

Укрзалізниця развернула 54 вагона несокрушимости в 12 областях Украины26.01.26, 18:01 • 14009 просмотров

Обновление правил возврата билетов

По статистике, почти 70% возвратов билетов происходят за 4 дня до отправления поезда. При этом значительная часть таких билетов повторно не продается, особенно в случае позднего возврата. Это создает ситуацию, когда билеты на поезд сначала невозможно купить, а потом он едет полупустым.

В Укрзализныце предложили ввести шкалу: сумма, которую возвращают пассажиру, будет зависеть от того, насколько заблаговременно он отказывается от поездки. Чем раньше вернуть билет - тем большая сумма возврата:

  • если вернуть билет за 15-20 суток до отправления поезда - средства возвращаются полностью;
    • за 10-14 суток - возвращается 90% стоимости билета;
      • за 5-9 суток - 75% стоимости;
        • от 1 до 4 суток - 50% стоимости;
          • менее чем за 24 часа до отправления – возвращается в среднем 30% стоимости проезда, как это происходит и сейчас.

            "Важно: изменения условий возврата средств касаются всех билетов во всех вагонах, не только премиум-сегмента. В то же время они могут не применяться к военнослужащим и социально уязвимым группам пассажиров, в частности лицам с инвалидностью, а также не будут касаться поездов в прифронтовые территории. Предложенные изменения помогут равномернее распределять спрос между популярными и менее загруженными датами, уменьшить потери от неиспользованных билетов и сделать ценообразование более динамичным в зависимости от спроса", - резюмировали в УЗ. 

            Укрзалізниця развернула вагоны несокрушимости в Польше: что известно25.01.26, 19:35 • 5986 просмотров

            Напомним 

            В ночь на 5 февраля российские оккупанты снова наносили удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. В Сумской области пострадала дежурная, которая направлялась на работу. Ей уже оказана помощь. В то же время движение в прифронтовых регионах продолжается с усиленными мерами безопасности.

            Павел Башинский

            Война в Украине
            Украинская железная дорога
            Украина
            Львов
            Киев