Укрзалізниця развернула вагоны несокрушимости в Польше: что известно

"Укрзалізниця" развернула первый пункт несокрушимости в польском Холме. В первый день его посетили более сотни пассажиров, передает УНН со ссылкой на "Укрзалізницю".

Детали

Как сообщили в УЗ, на станции Холм, через которую курсируют пять пар пассажирских поездов из Украины, установлены вагоны обогрева для пассажиров. Один из них оборудован игровой зоной для детей, отдельными местами для кормления и пеленания малышей. Также в доступе есть раскраски и наборы для рисования. В вагонах установлены устройства для подзарядки гаджетов, а посетителей в теплой атмосфере угощают горячим чаем.

Во втором вагоне для пассажиров представлена часть коллекции фоторабот Говарда Баффетта, которая ранее была частью Художественного поезда. Вагоны расположены на третьей платформе.

Из-за реконструкции здания вокзала в Холме, которая продолжается с 2024 года, пассажиры вынуждены ожидать рейсы в Украину под открытым небом, в частности в зимний период. В Холм курсируют поезда из Харькова, Днепра и Киева. Также эта станция является пересадочным хабом для сообщения с Берлином, Варшавой, Лодзью, Познанью и другими направлениями. Ежесуточно через Холм проходит ориентировочно до трех тысяч пассажиров, резюмировали в УЗ.

