16:17 • 3198 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
12:24 • 10365 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 12911 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 13080 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 14722 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 25770 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 43693 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 34780 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 42510 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 39914 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Укрзалізниця развернула вагоны несокрушимости в Польше: что известно

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Укрзалізниця развернула первый пункт несокрушимости в польском Холме, который посетили более сотни пассажиров в первый день. Вагоны обогрева оборудованы игровой зоной для детей, местами для кормления и пеленания, устройствами для подзарядки гаджетов и горячим чаем.

Укрзалізниця развернула вагоны несокрушимости в Польше: что известно

"Укрзалізниця" развернула первый пункт несокрушимости в польском Холме. В первый день его посетили более сотни пассажиров, передает УНН со ссылкой на "Укрзалізницю".

Детали

Как сообщили в УЗ, на станции Холм, через которую курсируют пять пар пассажирских поездов из Украины, установлены вагоны обогрева для пассажиров. Один из них оборудован игровой зоной для детей, отдельными местами для кормления и пеленания малышей. Также в доступе есть раскраски и наборы для рисования. В вагонах установлены устройства для подзарядки гаджетов, а посетителей в теплой атмосфере угощают горячим чаем.

Во втором вагоне для пассажиров представлена часть коллекции фоторабот Говарда Баффетта, которая ранее была частью Художественного поезда. Вагоны расположены на третьей платформе.

Из-за реконструкции здания вокзала в Холме, которая продолжается с 2024 года, пассажиры вынуждены ожидать рейсы в Украину под открытым небом, в частности в зимний период. В Холм курсируют поезда из Харькова, Днепра и Киева. Также эта станция является пересадочным хабом для сообщения с Берлином, Варшавой, Лодзью, Познанью и другими направлениями. Ежесуточно через Холм проходит ориентировочно до трех тысяч пассажиров, резюмировали в УЗ.

В Украине появились 100 "Вагонов несокрушимости": чем они оснащены и кто может ими воспользоваться30.12.25, 19:24 • 6811 просмотров

Антонина Туманова

