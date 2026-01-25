Укрзалізниця розгорнула вагони незламності у Польщі: що відомо

Укрзалізниця розгорнула перший пункт незламності у польському Холмі. У перший день його відвідали понад сотню пасажирів, передає УНН із посиланням на Укрзалізницю.

Деталі

Як повідомили в УЗ, на станції Холм, через яку курсують п’ять пар пасажирських поїздів з України, встановлено вагони обігріву для пасажирів. Один із них облаштований ігровою зоною для дітей, окремими місцями для годування та сповивання малюків. Також у доступі є розмальовки та набори для малювання. У вагонах встановлені пристрої для підзарядки гаджетів, а відвідувачів у теплій атмосфері пригощають гарячим чаєм.

У другому вагоні для пасажирів представлена частина колекції фоторобіт Говарда Баффетта, яка раніше була частиною Мистецького поїзда. Вагони розташовані на третій платформі.

Через реконструкцію будівлі вокзалу в Холмі, яка триває з 2024 року, пасажири змушені очікувати на рейси до України просто неба, зокрема в зимовий період. До Холма курсують поїзди з Харкова, Дніпра та Києва. Також ця станція є пересадковим хабом для сполучення з Берліном, Варшавою, Лодзем, Познанню та іншими напрямками. Щодоби через Холм проходить орієнтовно до трьох тисяч пасажирів, резюмували в УЗ.

