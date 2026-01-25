Укрзалізниця розгорнула вагони незламності у Польщі: що відомо

$43.170.00
50.520.00
ukenru
16:17 • 2560 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
12:24 • 9744 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 12514 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 12728 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 14451 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 25609 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 43524 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 34732 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 42446 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 39881 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.2м/с
84%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Влада Міннесоти подала позов до суду проти адміністрації Трампа через смертельну стрілянину25 січня, 08:03 • 4598 перегляди
Нетаньягу відхилив прохання Білого дому щодо участі президента Ізраїлю Герцога в Раді миру - Axios25 січня, 08:17 • 5458 перегляди
США: велика частина переговорів цього тижня була присвячена економіці та питанням про Запорізьку АЕС25 січня, 09:08 • 4754 перегляди
В Міненерго показали, як відновлюється енергетика України після масованих російських ударівVideo25 січня, 09:44 • 4200 перегляди
Україну накриє похолодання до -16 градусів, але потім прийде потепління: прогноз на 26 січня11:58 • 4048 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 82518 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 95883 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 106174 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 99848 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 100801 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Віталій Кличко
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Польща
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 19069 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 19312 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 35858 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 36330 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 49267 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Bild

Укрзалізниця розгорнула вагони незламності у Польщі: що відомо

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Укрзалізниця розгорнула перший пункт незламності у польському Холмі, який відвідали понад сотню пасажирів у перший день. Вагони обігріву обладнані ігровою зоною для дітей, місцями для годування та сповивання, пристроями для підзарядки гаджетів та гарячим чаєм.

Укрзалізниця розгорнула вагони незламності у Польщі: що відомо

Укрзалізниця розгорнула перший пункт незламності у польському Холмі. У перший день його відвідали понад сотню пасажирів, передає УНН із посиланням на Укрзалізницю.

Деталі

Як повідомили в УЗ, на станції Холм, через яку курсують п’ять пар пасажирських поїздів з України, встановлено вагони обігріву для пасажирів. Один із них облаштований ігровою зоною для дітей, окремими місцями для годування та сповивання малюків. Також у доступі є розмальовки та набори для малювання. У вагонах встановлені пристрої для підзарядки гаджетів, а відвідувачів у теплій атмосфері пригощають гарячим чаєм.

У другому вагоні для пасажирів представлена частина колекції фоторобіт Говарда Баффетта, яка раніше була частиною Мистецького поїзда. Вагони розташовані на третій платформі.

Через реконструкцію будівлі вокзалу в Холмі, яка триває з 2024 року, пасажири змушені очікувати на рейси до України просто неба, зокрема в зимовий період. До Холма курсують поїзди з Харкова, Дніпра та Києва. Також ця станція є пересадковим хабом для сполучення з Берліном, Варшавою, Лодзем, Познанню та іншими напрямками. Щодоби через Холм проходить орієнтовно до трьох тисяч пасажирів, резюмували в УЗ.

В Україні з'явились 100 "Вагонів незламності": чим вони оснащені та хто може ними скористатись30.12.25, 19:24 • 6811 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоНаші за кордоном
Морози в Україні
Опалення
Війна в Україні
Державний кордон України
Електроенергія
Українська залізниця
Дніпро (місто)
Варшава
Україна
Берлін
Київ
Харків