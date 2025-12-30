В Україні з'явились 100 "Вагонів незламності": чим вони оснащені та хто може ними скористатись

Укрзалізниця підготувала 100 "Вагонів незламності" у відповідь на знеструмлення по всій країні, які діятимуть як тимчасові мобільні пункти обігріву. Як повідомили в УЗ, кожен вагон може використовуватися по запиту місцевих органів влади в Україні як безкоштовний мобільний хаб із постійним автономним живленням, передає УНН.

Деталі

крзалізниця за допомогою партнерів – All Hands & Hearts, World Central Kitchen, Hachiko Foundation, White Stork – обладнала 100 своїх вагонів як тимчасові мобільні пункти обігріву, зв’язку та дозвілля. Вагони мають повноцінну систему опалення і здатні підтримувати комфортну температуру за будь-яких погодних умов, оснащені зарядними пристроями від генераторів та портативних джерел живлення, мікрохвильовками для розігріву їжі та холодильниками для її тимчасового зберігання, а також комплектами Starlink для безперебійного зв’язку.

Цей проєкт — про єдність і взаємодопомогу. Держава, Укрзалізниця та міжнародні партнери об’єдналися, щоб підтримати громади під час відключень світла чи тепла внаслідок ворожих атак. Саме з таких практичних рішень і складається наша спільна стійкість – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Використавши нуль бюджетних коштів та вагони з "неробочого парку" – тобто вагони, які наразі не є придатними для курсування в складі пасажирських поїздів, – Укрзалізниця об’єднала партнерів навколо ідеї створити повністю автономні пункти обігріву. Їхня перевага в тому, що вони можуть бути оперативно переміщені саме туди, де це потрібно в конкретний момент, посилюючи локальні пункти незламності – зокрема наші вокзали.

Крім того, "Вагони незламності" мають облаштоване дитяче купе з ігровими наборами, книжками, освітніми матеріалами та мультфільм-зоною. А разом із фондом Hachiko облаштовано окремі купе для комфортного перебування з домашніми улюбленцями та смаколики для кожного чотирилапого гостя, додали в УЗ.

Кожен зі 100 "Вагонів незламності" може використовуватися по запиту місцевих органів влади в Україні як безкоштовний мобільний хаб із постійним автономним живленням.

