В Україні з'явились 100 "Вагонів незламності": чим вони оснащені та хто може ними скористатись
Київ • УНН
Укрзалізниця підготувала 100 "Вагонів незламності" як мобільні пункти обігріву у відповідь на знеструмлення. Ці вагони оснащені опаленням, зарядними пристроями, мікрохвильовками, холодильниками та Starlink, можуть бути переміщені за запитом місцевих органів влади.
Укрзалізниця підготувала 100 "Вагонів незламності" у відповідь на знеструмлення по всій країні, які діятимуть як тимчасові мобільні пункти обігріву. Як повідомили в УЗ, кожен вагон може використовуватися по запиту місцевих органів влади в Україні як безкоштовний мобільний хаб із постійним автономним живленням, передає УНН.
Деталі
крзалізниця за допомогою партнерів – All Hands & Hearts, World Central Kitchen, Hachiko Foundation, White Stork – обладнала 100 своїх вагонів як тимчасові мобільні пункти обігріву, зв’язку та дозвілля. Вагони мають повноцінну систему опалення і здатні підтримувати комфортну температуру за будь-яких погодних умов, оснащені зарядними пристроями від генераторів та портативних джерел живлення, мікрохвильовками для розігріву їжі та холодильниками для її тимчасового зберігання, а також комплектами Starlink для безперебійного зв’язку.
Цей проєкт — про єдність і взаємодопомогу. Держава, Укрзалізниця та міжнародні партнери об’єдналися, щоб підтримати громади під час відключень світла чи тепла внаслідок ворожих атак. Саме з таких практичних рішень і складається наша спільна стійкість
Використавши нуль бюджетних коштів та вагони з "неробочого парку" – тобто вагони, які наразі не є придатними для курсування в складі пасажирських поїздів, – Укрзалізниця об’єднала партнерів навколо ідеї створити повністю автономні пункти обігріву. Їхня перевага в тому, що вони можуть бути оперативно переміщені саме туди, де це потрібно в конкретний момент, посилюючи локальні пункти незламності – зокрема наші вокзали.
Крім того, "Вагони незламності" мають облаштоване дитяче купе з ігровими наборами, книжками, освітніми матеріалами та мультфільм-зоною. А разом із фондом Hachiko облаштовано окремі купе для комфортного перебування з домашніми улюбленцями та смаколики для кожного чотирилапого гостя, додали в УЗ.
Кожен зі 100 "Вагонів незламності" може використовуватися по запиту місцевих органів влади в Україні як безкоштовний мобільний хаб із постійним автономним живленням.
