В Україні з'явились 100 "Вагонів незламності": чим вони оснащені та хто може ними скористатись

Ексклюзив
15:27 • 6766 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
15:00 • 10120 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
13:51 • 11000 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 13581 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 13182 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 13279 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 18333 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 25564 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 20087 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 24371 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
Публікації
Ексклюзиви
Ракетний комплекс рф "орєшнік" заступив на бойове чергування у білорусіVideo30 грудня, 08:15 • 9550 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 25571 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 21744 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 10542 перегляди
У житлових будинках двох мікрорайонів Києва призупинено постачання тепла: проводяться технологічні роботи15:29 • 4218 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 21846 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 25690 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 25565 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 52834 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 52587 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Музикант
Лавров Сергій Вікторович
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Донецька область
Запоріжжя
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
15:27 • 6758 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 10630 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 28307 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 41442 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 49014 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
NASAMS
MIM-104 Patriot
Coca-Cola

В Україні з'явились 100 "Вагонів незламності": чим вони оснащені та хто може ними скористатись

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Укрзалізниця підготувала 100 "Вагонів незламності" як мобільні пункти обігріву у відповідь на знеструмлення. Ці вагони оснащені опаленням, зарядними пристроями, мікрохвильовками, холодильниками та Starlink, можуть бути переміщені за запитом місцевих органів влади.

В Україні з'явились 100 "Вагонів незламності": чим вони оснащені та хто може ними скористатись

Укрзалізниця підготувала 100 "Вагонів незламності" у відповідь на знеструмлення по всій країні, які діятимуть як тимчасові мобільні пункти обігріву. Як повідомили в УЗ, кожен вагон може використовуватися по запиту місцевих органів влади в Україні як безкоштовний мобільний хаб із постійним автономним живленням, передає УНН.

Деталі

крзалізниця за допомогою партнерів – All Hands & Hearts, World Central Kitchen, Hachiko Foundation, White Stork – обладнала 100 своїх вагонів як тимчасові мобільні пункти обігріву, зв’язку та дозвілля. Вагони мають повноцінну систему опалення і здатні підтримувати комфортну температуру за будь-яких погодних умов, оснащені зарядними пристроями від генераторів та портативних джерел живлення, мікрохвильовками для розігріву їжі та холодильниками для її тимчасового зберігання, а також комплектами Starlink для безперебійного зв’язку.

Цей проєкт — про єдність і взаємодопомогу. Держава, Укрзалізниця та міжнародні партнери об’єдналися, щоб підтримати громади під час відключень світла чи тепла внаслідок ворожих атак. Саме з таких практичних рішень і складається наша спільна стійкість 

– зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Використавши нуль бюджетних коштів та вагони з "неробочого парку" – тобто вагони, які наразі не є придатними для курсування в складі пасажирських поїздів, – Укрзалізниця об’єднала партнерів навколо ідеї створити повністю автономні пункти обігріву. Їхня перевага в тому, що вони можуть бути оперативно переміщені саме туди, де це потрібно в конкретний момент, посилюючи локальні пункти незламності – зокрема наші вокзали.

Крім того, "Вагони незламності" мають облаштоване дитяче купе з ігровими наборами, книжками, освітніми матеріалами та мультфільм-зоною. А разом із фондом Hachiko облаштовано окремі купе для комфортного перебування з домашніми улюбленцями та смаколики для кожного чотирилапого гостя, додали в УЗ.

Кожен зі 100 "Вагонів незламності" може використовуватися по запиту місцевих органів влади в Україні як безкоштовний мобільний хаб із постійним автономним живленням.

xPON або Starlink: енергонезалежний інтернет стане обов’язковим у Пунктах незламності24.12.25, 15:40 • 2073 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоТехнології
Тварини
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Starlink
Українська залізниця
Україна