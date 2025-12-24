xPON або Starlink: енергонезалежний інтернет стане обов’язковим у Пунктах незламності

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Ексклюзив
13:26 • 504 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 11364 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 11044 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22 • 14225 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 31518 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 47683 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 64345 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 71167 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 41916 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 54022 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 11364 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 64345 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 39620 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 71167 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 54022 перегляди
xPON або Starlink: енергонезалежний інтернет стане обов’язковим у Пунктах незламності

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Уряд ухвалив постанову про стабільний інтернет у Пунктах незламності. Кожен хаб оснастять xPON або Starlink, а доступ моніторитимуть у режимі реального часу.

xPON або Starlink: енергонезалежний інтернет стане обов’язковим у Пунктах незламності

Уряд ухвалив постанову про стабільний інтернет у Пунктах незламності. Як повідомив перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, кожен такий хаб повинен бути оснащений xPON або Starlink, щоб українці залишалися на звʼязку та могли працювати навіть під час тривалих знеструмлень, передає УНН.

За словами Федорова, під час тривалих відключень цей крок критично важливий. Українці повинні залишатися на звʼязку за будь-яких умов.

Інтернет удома без світла: у Мінцифри розповіли, як підʼєднати xPON 16.12.25, 18:49 • 11670 переглядiв

Ми будемо моніторити доступ кожного хабу до інтернету в режимі реального часу — кожен Пункт незламності отримає статичну IP-адресу. Це дозволить оперативно усувати проблеми та відновлювати інтернет у разі пошкоджень. Створюємо умови, щоб українці мали доступ до стабільного інтернету за будь-яких обставин 

- резюмував глава Мінцифри.

Мапа xPON-провайдерів у «Дії» дозволить перевірити підключення до енергонезалежної мережі10.12.25, 21:16 • 4233 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоТехнології
Графіки відключень електроенергії
Кабінет Міністрів України
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Starlink
Михайло Федоров
Україна