xPON або Starlink: енергонезалежний інтернет стане обов’язковим у Пунктах незламності
Київ • УНН
Уряд ухвалив постанову про стабільний інтернет у Пунктах незламності. Кожен хаб оснастять xPON або Starlink, а доступ моніторитимуть у режимі реального часу.
Уряд ухвалив постанову про стабільний інтернет у Пунктах незламності. Як повідомив перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, кожен такий хаб повинен бути оснащений xPON або Starlink, щоб українці залишалися на звʼязку та могли працювати навіть під час тривалих знеструмлень, передає УНН.
За словами Федорова, під час тривалих відключень цей крок критично важливий. Українці повинні залишатися на звʼязку за будь-яких умов.
Ми будемо моніторити доступ кожного хабу до інтернету в режимі реального часу — кожен Пункт незламності отримає статичну IP-адресу. Це дозволить оперативно усувати проблеми та відновлювати інтернет у разі пошкоджень. Створюємо умови, щоб українці мали доступ до стабільного інтернету за будь-яких обставин
