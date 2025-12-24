xPON или Starlink: энергонезависимый интернет станет обязательным в Пунктах несокрушимости

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Эксклюзив
13:26 • 480 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
11:46 • 11333 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 11026 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
08:22 • 14208 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 31503 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 47675 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 64321 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 71150 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 41913 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 54010 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сибига: Украина и Австралия скоординировали действия для укрепления оборонных возможностей24 декабря, 04:01 • 10897 просмотра
Дроны атаковали завод синтетического каучука в Тульской области РФVideo24 декабря, 04:30 • 21508 просмотра
Обходят Коростень: 15 поездов меняют движение накануне Сочельника24 декабря, 06:43 • 4146 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 14341 просмотра
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко24 декабря, 07:35 • 15475 просмотра
публикации
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 14468 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 5758 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 32408 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 29536 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 32538 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Золото
Фильм
Социальная сеть

xPON или Starlink: энергонезависимый интернет станет обязательным в Пунктах несокрушимости

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Правительство приняло постановление о стабильном интернете в Пунктах несокрушимости. Каждый хаб оснастят xPON или Starlink, а доступ будут мониторить в режиме реального времени.

xPON или Starlink: энергонезависимый интернет станет обязательным в Пунктах несокрушимости

Правительство приняло постановление о стабильном интернете в Пунктах несокрушимости. Как сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, каждый такой хаб должен быть оснащен xPON или Starlink, чтобы украинцы оставались на связи и могли работать даже во время длительных обесточиваний, передает УНН.

По словам Федорова, во время длительных отключений этот шаг критически важен. Украинцы должны оставаться на связи при любых условиях.

Интернет дома без света: в Минцифры рассказали, как подключить xPON16.12.25, 18:49 • 11670 просмотров

Мы будем мониторить доступ каждого хаба к интернету в режиме реального времени — каждый Пункт несокрушимости получит статический IP-адрес. Это позволит оперативно устранять проблемы и восстанавливать интернет в случае повреждений. Создаем условия, чтобы украинцы имели доступ к стабильному интернету при любых обстоятельствах

- резюмировал глава Минцифры.

Карта xPON-провайдеров в «Дії» позволит проверить подключение к энергонезависимой сети10.12.25, 21:16 • 4233 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоТехнологии
Графики отключений электроэнергии
Кабинет Министров Украины
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Старлинк
Михаил Федоров
Украина