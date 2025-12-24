xPON или Starlink: энергонезависимый интернет станет обязательным в Пунктах несокрушимости
Правительство приняло постановление о стабильном интернете в Пунктах несокрушимости. Каждый хаб оснастят xPON или Starlink, а доступ будут мониторить в режиме реального времени.
Правительство приняло постановление о стабильном интернете в Пунктах несокрушимости. Как сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, каждый такой хаб должен быть оснащен xPON или Starlink, чтобы украинцы оставались на связи и могли работать даже во время длительных обесточиваний, передает УНН.
По словам Федорова, во время длительных отключений этот шаг критически важен. Украинцы должны оставаться на связи при любых условиях.
Мы будем мониторить доступ каждого хаба к интернету в режиме реального времени — каждый Пункт несокрушимости получит статический IP-адрес. Это позволит оперативно устранять проблемы и восстанавливать интернет в случае повреждений. Создаем условия, чтобы украинцы имели доступ к стабильному интернету при любых обстоятельствах
