Графики отключений электроэнергии
Триумф после десятилетий в кино: Эми Мэдиган выиграла "Оскар"

Киев • УНН

 • 240 просмотра

75-летняя актриса опередила Эль Фаннинг и других конкуренток на 98-й премии Оскар. В своей речи она поблагодарила семью и команду фильма об исчезновении детей.

Триумф после десятилетий в кино: Эми Мэдиган выиграла "Оскар"

Американская актриса Эми Мэдиган получила награду в категории "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Оружие". Она обошла сразу нескольких сильных конкуренток и стала победительницей престижной кинопремии, передает УНН.

Детали

В номинации также были представлены актрисы Эль Фаннинг и Инга Ибсдоттер Лиллеас за ленту "Сентиментальная ценность", Вунми Мосаку за фильм "Грешники", а также Теяна Тейлор, сыгравшая в картине "Одна битва за другой".

Победа 75-летней Мэдиган стала одним из заметных событий церемонии, ведь актриса имеет многолетнюю карьеру в кино и на телевидении и неоднократно получала лестные отзывы критиков за свои роли. Ее работа в ленте "Оружие" также привлекла внимание зрителей эмоциональной глубиной и убедительной актерской игрой.

Организаторы кинопремии Оскар объявили имена новых звездных ведущих 98-й церемонии награждения27.02.26, 03:15 • 8332 просмотра

Для Мэдиган эта награда стала еще одним подтверждением ее мастерства и весомого вклада в современный кинематограф. Стоит добавить, что Эмми в 2026 году была во второй раз номинирована на премию "Оскар". В своей речи актриса выразила радость от того, что она все-таки получила эту награду. Кроме того, артистка поблагодарила членов команды, работавшей над лентой "Оружие". Также Эмми поблагодарила мужа и дочь, отметив, что без них – этот успех не был бы возможен.

Отметим, что в центре сюжета фильма - загадочное исчезновение детей в небольшом американском городе. Одной ночью большинство учеников одного класса одновременно покидают свои дома и бесследно исчезают, что шокирует местное сообщество. Событие запускает расследование, во время которого жители пытаются понять, что произошло и кто может стоять за странными событиями.

Напомним

Американская академия кинематографических искусств и наук объявляет лауреатов 98-й премии "Оскар". Церемония проходит в театре Dolby Theatre at Ovation Hollywood в Лос-Анджелесе.

«Оскар-2026» в Украине будет комментировать известный актер06.03.26, 06:34 • 5797 просмотров

