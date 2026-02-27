Организаторы кинопремии Оскар объявили имена новых звездных ведущих 98-й церемонии награждения
Американская киноакадемия расширила список звездных ведущих 98-й церемонии Оскар, которая состоится 15 марта. К ним присоединились Крис Эванс, Хавьер Бардем и Деми Мур, а также прошлогодние триумфаторы.
Детали
Исполнительные продюсеры шоу подтвердили участие Майи Рудольф, Кумаила Нанджиани и звезды драмы "Одна битва за другой" Чейза Инфинити в роли презентеров наград. По многолетней традиции академии, на сцену также выйдут прошлогодние триумфаторы: Эдриен Броуди, Майки Мэдисон, Киран Калкин и Зои Салданья.
Сейчас лидером по количеству номинаций является лента "Грешники", которая претендует на 16 наград, установив новый исторический рекорд премии.
Главные интриги актерских номинаций и выступления вживую
Борьба за звание лучшего актера развернется между Тимоти Шаламе, Леонардо ДиКаприо и Майклом Б. Джорданом, тогда как в женской категории фаворитками считают Эмму Стоун и Кейт Хадсон.
Кроме официального вручения призов, зрители увидят живые выступления претендентов в категории "Лучшая песня", в частности исполнение композиций "Golden" и "I Lied to You". В течение следующих двух недель организаторы обещают раскрыть имена еще нескольких тайных гостей, которые дополнят звездную палитру вечера в театре "Долби".
