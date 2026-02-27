Организаторы кинопремии Оскар объявили имена новых звездных ведущих 98-й церемонии награждения

Американская киноакадемия расширила список знаменитостей, которые будут вручать золотые статуэтки на главном кинособытии года 15 марта. К команде ведущих присоединились голливудские звезды первой величины, среди которых Крис Эванс, Хавьер Бардем и Деми Мур. Торжественная церемония, которую в этом году будет вести комик Конан О'Брайен, обещает стать одной из самых масштабных за последние годы благодаря рекордному списку номинантов и обновленному составу участников. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Исполнительные продюсеры шоу подтвердили участие Майи Рудольф, Кумаила Нанджиани и звезды драмы "Одна битва за другой" Чейза Инфинити в роли презентеров наград. По многолетней традиции академии, на сцену также выйдут прошлогодние триумфаторы: Эдриен Броуди, Майки Мэдисон, Киран Калкин и Зои Салданья.

Фильм "Мистер Никто против Путина" получил премию BAFTA как лучший документальный фильм

Сейчас лидером по количеству номинаций является лента "Грешники", которая претендует на 16 наград, установив новый исторический рекорд премии.

Главные интриги актерских номинаций и выступления вживую

Борьба за звание лучшего актера развернется между Тимоти Шаламе, Леонардо ДиКаприо и Майклом Б. Джорданом, тогда как в женской категории фаворитками считают Эмму Стоун и Кейт Хадсон.

Кроме официального вручения призов, зрители увидят живые выступления претендентов в категории "Лучшая песня", в частности исполнение композиций "Golden" и "I Lied to You". В течение следующих двух недель организаторы обещают раскрыть имена еще нескольких тайных гостей, которые дополнят звездную палитру вечера в театре "Долби".

Политический триллер "Одна битва за другой" стал главным триумфатором кинопремии BAFTA в Лондоне