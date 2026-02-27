$43.240.02
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Американская киноакадемия расширила список звездных ведущих 98-й церемонии Оскар, которая состоится 15 марта. К ним присоединились Крис Эванс, Хавьер Бардем и Деми Мур, а также прошлогодние триумфаторы.

Организаторы кинопремии Оскар объявили имена новых звездных ведущих 98-й церемонии награждения

Американская киноакадемия расширила список знаменитостей, которые будут вручать золотые статуэтки на главном кинособытии года 15 марта. К команде ведущих присоединились голливудские звезды первой величины, среди которых Крис Эванс, Хавьер Бардем и Деми Мур. Торжественная церемония, которую в этом году будет вести комик Конан О'Брайен, обещает стать одной из самых масштабных за последние годы благодаря рекордному списку номинантов и обновленному составу участников. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Исполнительные продюсеры шоу подтвердили участие Майи Рудольф, Кумаила Нанджиани и звезды драмы "Одна битва за другой" Чейза Инфинити в роли презентеров наград. По многолетней традиции академии, на сцену также выйдут прошлогодние триумфаторы: Эдриен Броуди, Майки Мэдисон, Киран Калкин и Зои Салданья.

Фильм "Мистер Никто против Путина" получил премию BAFTA как лучший документальный фильм23.02.26, 00:19 • 14068 просмотров

Сейчас лидером по количеству номинаций является лента "Грешники", которая претендует на 16 наград, установив новый исторический рекорд премии.

Главные интриги актерских номинаций и выступления вживую

Борьба за звание лучшего актера развернется между Тимоти Шаламе, Леонардо ДиКаприо и Майклом Б. Джорданом, тогда как в женской категории фаворитками считают Эмму Стоун и Кейт Хадсон.

Кроме официального вручения призов, зрители увидят живые выступления претендентов в категории "Лучшая песня", в частности исполнение композиций "Golden" и "I Lied to You". В течение следующих двух недель организаторы обещают раскрыть имена еще нескольких тайных гостей, которые дополнят звездную палитру вечера в театре "Долби".

Политический триллер "Одна битва за другой" стал главным триумфатором кинопремии BAFTA в Лондоне23.02.26, 02:44 • 20591 просмотр

Степан Гафтко

