Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд

Украина второй год подряд заняла 111-е место в обновленном рейтинге счастья, а Финляндия была названа самой счастливой страной в мире рекордный девятый раз подряд, пишет УНН со ссылкой на результаты отчета World Happiness Report 2026.

Детали

Страны Северной Европы снова лидируют в рейтинге счастья. Финляндия, как и прежде, на вершине, за ней следуют три страны: Исландия, Дания и Коста-Рика. Швеция и Норвегия замыкают первую шестерку, за ними следуют Нидерланды, Израиль, Люксембург и Швейцария, замыкающие первую десятку. Подъем Коста-Рики на 4-е место является самым высоким показателем за всю историю для страны Латинской Америки.

Афганистан остается последним в рейтинге, заняв 147-е место.

Анализируя изменения уровня счастья с базового периода 2006-2010 годов до 2023-2025 годов, почти вдвое больше стран (79) показали значительный рост (79), чем значительный спад (41) среди 136 стран, включенных в рейтинг.

За этот период большинство из 21 страны, получивших один или более баллов по шкале оценки жизни от 0 до 10, расположены в Центральной и Восточной Европе, что отражает сближение уровней счастья в Европе, которое наблюдается уже более десяти лет. Большинство из восьми стран, где уровень счастья снизился более чем на один пункт, находятся в зонах крупных конфликтов или поблизости от них.

В целом большинство западных промышленно развитых стран сейчас менее счастливы, чем в период с 2005 по 2010 год. В пятнадцати из них наблюдалось значительное снижение, по сравнению с четырьмя странами, где отмечался значительный рост.

В рейтинге изменений уровня счастья среди лиц моложе 25 лет Соединенные Штаты, Канада, Австралия и Новая Зеландия (регион NANZ) занимают места со 122 по 133 в списке из 136 стран.

В восьми из десяти глобальных регионов, охватывающих примерно 90% населения мира, люди самой молодой возрастной группы сейчас оценивают свою жизнь выше, чем в 2006-2010 годах, как в абсолютном выражении, так и относительно лиц в возрасте от 25 лет. Благополучие молодежи снизилось только в странах NANZ и Западной Европе, как в абсолютном выражении, так и относительно взрослых.

Негативные эмоции становятся все более распространенными во всех мировых регионах. Среди молодежи они реже встречаются, за исключением региона NANZ, где увеличение, по сравнению с другими регионами, наблюдалось в отношении грусти. В целом среди молодежи возросла тревога, тогда как частота гнева повсеместно снизилась, как среди молодежи, так и среди людей пожилого возраста.

Позитивные эмоции по-прежнему встречаются вдвое чаще, чем негативные. Во всех регионах они выше у недавно родившихся, чем у старшего поколения, за исключением региона NANZ, где этот разрыв сократился в последние годы.

Счастье и социальные сети

Согласно данным Программы международной оценки учащихся (PISA), охватывающей семь видов интернет-активности для 15-летних школьников в 47 странах (но, к сожалению, не в странах NANZ), удовлетворенность жизнью наиболее высока при низком уровне использования социальных сетей и ниже при высоком уровне использования.

Интернет-активность делится на две группы. Общение, новости, обучение и создание контента связаны с более высокой удовлетворенностью жизнью. Социальные сети, игры и просмотр веб-страниц для развлечений связаны с более низкими оценками жизни.

Все виды интернет-активности связаны с более низкой удовлетворенностью жизнью при очень высоком уровне использования, особенно для девочек и для жителей Великобритании и Ирландии, двух англоязычных стран, участвующих в PISA.

Данные Латинской Америки показывают, что тип платформы имеет решающее значение. Платформы, предназначенные для облегчения социальных связей, демонстрируют четкую положительную связь со счастьем, тогда как платформы, управляемые алгоритмически отобранным контентом, обычно демонстрируют отрицательную связь при высоком уровне использования.

В совокупности данные PISA и Gallup показывают значительно более высокий уровень благополучия молодежи в странах, где больше времени уделяется использованию интернета для общения, и немного более низкий уровень благополучия молодежи в странах с более высоким средним количеством использования социальных сетей. Страны Латинской Америки сочетают высокий уровень использования социальных сетей с высоким уровнем благополучия молодежи, тогда как в англоязычных странах уровень благополучия молодежи ниже, чем можно было бы объяснить довольно типичными моделями использования интернета.

Распространенность и модели использования социальных сетей схожи во всех странах, но их связь с оценкой жизни сильнее в англоязычных странах и Западной Европе. Однако эти различия не объясняют значительного снижения уровня благополучия молодежи в этих странах. Многое, безусловно, зависит от того, как используются социальные сети, и от более широкого социально-экономического контекста.

Справочно

Отчет подготовлен Исследовательским центром благополучия Оксфордского университета в партнерстве с Gallup и Организацией Объединенных Наций. Исследование, как сообщается, основано на опросах около 100 000 человек. Чтобы определить рейтинг, опрос Gallup World просит респондентов в 147 странах оценить свою жизнь.