Более 2 тыс. кв. м в огне - в Киевской области продолжается ликвидация масштабного пожара
Киев • УНН
В Бориспольском районе тушат пожар на объекте инфраструктуры после атаки БпЛА. Пострадавших нет, привлечено более ста спасателей и спецтехника.
В Киевской области продолжается ликвидация масштабного пожара, возникшего в результате попадания российского БпЛА в Бориспольском районе. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что к тушению привлечены подразделения из Киевской области, спасатели Киева и техника из аэропорта "Борисполь".
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет
Напомним
Накануне армия рф атаковала дроном объект инфраструктуры в Борисполе. Возник пожар на объекте, к ликвидации привлечено более сотни спасателей.
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