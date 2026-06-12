Более 2 тыс. кв. м в огне - в Киевской области продолжается ликвидация масштабного пожара

В Киевской области продолжается ликвидация масштабного пожара, возникшего в результате попадания российского БпЛА в Бориспольском районе. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что к тушению привлечены подразделения из Киевской области, спасатели Киева и техника из аэропорта "Борисполь".

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет — говорится в сообщении.

Напомним

Накануне армия рф атаковала дроном объект инфраструктуры в Борисполе. Возник пожар на объекте, к ликвидации привлечено более сотни спасателей.

Атака БПЛА на Киевскую область: в Борисполе ранена 36-летняя женщина, изуродованы дома и авто