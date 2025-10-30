Атака БПЛА на Киевскую область: в Борисполе ранена 36-летняя женщина, изуродованы дома и авто
Киев • УНН
В ночь на 30 октября Киевская область подверглась атаке вражеских БПЛА, в результате чего в Борисполе пострадала 36-летняя женщина. Также произошел пожар частного дома, повреждены окна многоэтажек и уничтожены два автомобиля.
Киевская область в ночь на четверг, 30 октября, подверглась атаке вражеских БПЛА. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, информирует УНН.
Подробности
По его словам, в результате удара в Борисполе пострадала женщина 36 лет.
С термическими ожогами лица, ладоней, резаными ранами предплечья и голени она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается
Он также рассказал, что в городе произошел пожар частного дома, повреждены окна двух многоэтажных жилых и частного домов, два автомобиля уничтожены и четыре повреждены.
"Вражеская атака дронами продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", - призвал руководитель Киевской ОВА.
Напомним
22 октября из-за вражеской атаки на Киевскую область в Погребах Броварского района погибла молодая женщина, шестимесячный младенец и двенадцатилетняя девочка.
