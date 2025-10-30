Атака БПЛА на Киевскую область: в Борисполе ранена 36-летняя женщина, изуродованы дома и авто

$42.080.01
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25
29 октября, 18:25 • 13653 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51
29 октября, 16:51 • 26168 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 27566 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 63448 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПК
29 октября, 12:54
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 40095 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54
29 октября, 11:54 • 61712 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастут
29 октября, 11:54
29 октября, 09:51 • 30831 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
29 октября, 09:51
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 83961 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 07:00
29 октября, 06:50 • 49310 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение Труханову
29 октября, 06:50
Исторический полет: NASA успешно испытало тихий сверхзвуковой самолет X-59 над калифорнийской пустыней
29 октября, 16:30
Украина в ООН проголосовала против прекращения американской блокады Кубы, помня, как кубинский президент желал успеха путину – Сибига
29 октября, 17:21
24-летняя блогерша унижала ВСУ и жителей запада Украины, ей грозит до трех лет тюрьмы
29 октября, 19:28
DeepState: российские войска закрепляются в восточной и северной части Покровска
29 октября, 19:52
«Азовсталь» под Пушилиным: оккупанты готовят аферу на 20 миллиардов рублей – ЦНС
23:38
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПК
29 октября, 12:54
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 63451 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастут
29 октября, 11:54
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяек
29 октября, 11:14
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 07:00
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 83961 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту
29 октября, 06:30
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Иван Федоров
Блогеры
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Китай
Швейцария
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии
29 октября, 15:50
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию
29 октября, 13:18
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-Анджелесе
29 октября, 08:05
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекорд
29 октября, 06:46
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и Ирландии
28 октября, 18:29
Техника
Социальная сеть
Хранитель
YouTube
ТикТок

Атака БПЛА на Киевскую область: в Борисполе ранена 36-летняя женщина, изуродованы дома и авто

Киев • УНН

 • 330 просмотра

В ночь на 30 октября Киевская область подверглась атаке вражеских БПЛА, в результате чего в Борисполе пострадала 36-летняя женщина. Также произошел пожар частного дома, повреждены окна многоэтажек и уничтожены два автомобиля.

Атака БПЛА на Киевскую область: в Борисполе ранена 36-летняя женщина, изуродованы дома и авто

Киевская область в ночь на четверг, 30 октября, подверглась атаке вражеских БПЛА. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, информирует УНН.

Подробности

По его словам, в результате удара в Борисполе пострадала женщина 36 лет.

С термическими ожогами лица, ладоней, резаными ранами предплечья и голени она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается

- уточнил Калашник.

Он также рассказал, что в городе произошел пожар частного дома, повреждены окна двух многоэтажных жилых и частного домов, два автомобиля уничтожены и четыре повреждены.

"Вражеская атака дронами продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", - призвал руководитель Киевской ОВА.

Напомним

22 октября из-за вражеской атаки на Киевскую область в Погребах Броварского района погибла молодая женщина, шестимесячный младенец и двенадцатилетняя девочка.

Ночная атака рф оставила до 28 тысяч семей без света в Киевской области: показали последствия10.10.25, 08:21 • 20787 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Киевская область
Борисполь