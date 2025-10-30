Атака БпЛА на Київщину: у Борисполі поранено 36-річну жінку, понівечені будинки та авто
Київ • УНН
В ніч на 30 жовтня Київщина зазнала атаки ворожих БпЛА, внаслідок чого у Борисполі постраждала 36-річна жінка. Також сталася пожежа приватного будинку, пошкоджено вікна багатоповерхівок та знищено два автомобілі.
Київщина в ніч на четвер, 30 жовтня, зазнала атаки ворожих БпЛА. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує УНН.
Деталі
За його словами, внаслідок удару у Борисполі постраждала жінка 36 років.
З термічними опіками обличчя, долонь, різаними ранами передпліччя та гомілки її госпіталізовано до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається
Він також розповів, що у місті сталася пожежа приватного будинку, пошкоджено вікна двох багатоповерхових житлових та приватного будинків, два автомобілі знищено та чотири пошкоджено.
"Ворожа атака дронами триває. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", - закликав керівник Київської ОВА.
Нагадаємо
22 жовтня через ворожу атаку на Київщину у Погребах Броварського району загинула молода жінка, шестимісячне немовля та дванадцятирічна дівчинка.
