Зеленський оновив склад Ставки: затвердив Буданова та Іващенка, а Дейнака - вивів
Київ • УНН
Президент Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача. До складу увійшли заступник міністра оборони Боєв, глава ОП Буданов та начальник ГУР Іващенко, а екскерівника ДПСУ Дейнека виведено.
Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача - затвердив у персональному складі заступника міністра Боєва, главу ОП Буданова та начальника ГУР Іващенка, а екскерівника ДПСУ Дейнека - вивів, передає УНН.
Деталі
Своїм указом №39/2026 Зеленський постановив затвердити у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача таких осіб:
- Боєв Сергій Сергійович — заступник міністра оборони України;
- Буданов Кирило Олексійович — Керівник Офісу Президента України;
- Іващенко Олег Іванович — начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Крім того, Президент вивів зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Сергія Дейнека.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування
