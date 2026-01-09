Зеленський оновив склад Ставки: затвердив Буданова та Іващенка, а Дейнака - вивів

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача - затвердив у персональному складі заступника міністра Боєва, главу ОП Буданова та начальника ГУР Іващенка, а екскерівника ДПСУ Дейнека - вивів, передає УНН.

Деталі

Своїм указом №39/2026 Зеленський постановив затвердити у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача таких осіб:

Боєв Сергій Сергійович — заступник міністра оборони України;

Буданов Кирило Олексійович — Керівник Офісу Президента України;

Іващенко Олег Іванович — начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Крім того, Президент вивів зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Сергія Дейнека.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування - зазначено у документі.

