Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський оновив склад Ставки: затвердив Буданова та Іващенка, а Дейнака - вивів

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Президент Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача. До складу увійшли заступник міністра оборони Боєв, глава ОП Буданов та начальник ГУР Іващенко, а екскерівника ДПСУ Дейнека виведено.

Зеленський оновив склад Ставки: затвердив Буданова та Іващенка, а Дейнака - вивів

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача - затвердив у персональному складі заступника міністра Боєва, главу ОП Буданова та начальника ГУР Іващенка, а екскерівника ДПСУ Дейнека - вивів, передає УНН.

Деталі

Своїм указом №39/2026 Зеленський постановив затвердити у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача таких осіб:

  • Боєв Сергій Сергійович — заступник міністра оборони України;
    • Буданов Кирило Олексійович — Керівник Офісу Президента України;
      • Іващенко Олег Іванович — начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

        Крім того, Президент вивів зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Сергія Дейнека.

        Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування 

        - зазначено у документі.

        Голова Держприкордонслужби Дейнеко став радником голови МВС України04.01.26, 13:04 • 5467 переглядiв

        Антоніна Туманова

        Політика
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        Офіс Президента України
        Головне управління розвідки Міністерства оборони України
        Кирило Буданов
        Володимир Зеленський