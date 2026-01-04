$42.170.00
Голова Держприкордонслужби Дейнеко став радником голови МВС України

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Сергій Дейнеко, голова Державної прикордонної служби України, призначений радником міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Після реабілітації він очолить бойовий підрозділ Держприкордонслужби.

Голова Держприкордонслужби Дейнеко став радником голови МВС України
Фото: ДПСУ

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко призначений радником міністра внутрішніх справ України. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко, передає УНН.

Деталі

Водночас Дейнеко не полишить військової справи. Як зазначив Клименко, після нетривалої реабілітації він буде призначений командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби.

Мав щиру розмову з Сергієм Васильовичем. З урахуванням рекомендацій лікарів він потребує нетривалого відновлення після багаторічної служби. Ціную як управлінський досвід генерала Дейнеко, здобутий за більш як 6 років на посаді голови Держприкордонслужби, так і його бойові здобутки. На посаді радника очікую від нього експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону

- йдеться в заяві Клименка.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський запропонував призначити Дениса Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром та міністром енергетики України. Він подякував Шмигалю за роботу в Міноборони та наголосив на важливості системності для української енергетики.

Також Володимир Зеленський заявив, що Михайло Федоров може обійняти посаду міністра оборони України.

Крім того, він заявив, що заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця буде призначений першим заступником нового керівника Офісу Президента Кирила Буданова.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Електроенергія
Михайло Федоров
Міністерство закордонних справ України
Міністерство оборони України
Державна прикордонна служба України
Сергій Кислиця
Ігор Клименко
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль