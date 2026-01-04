Голова Держприкордонслужби Дейнеко став радником голови МВС України
Київ • УНН
Сергій Дейнеко, голова Державної прикордонної служби України, призначений радником міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Після реабілітації він очолить бойовий підрозділ Держприкордонслужби.
Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко призначений радником міністра внутрішніх справ України. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко, передає УНН.
Деталі
Водночас Дейнеко не полишить військової справи. Як зазначив Клименко, після нетривалої реабілітації він буде призначений командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби.
Мав щиру розмову з Сергієм Васильовичем. З урахуванням рекомендацій лікарів він потребує нетривалого відновлення після багаторічної служби. Ціную як управлінський досвід генерала Дейнеко, здобутий за більш як 6 років на посаді голови Держприкордонслужби, так і його бойові здобутки. На посаді радника очікую від нього експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону
