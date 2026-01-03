$42.170.00
2 січня, 16:10
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Зеленський запропонував призначити Шмигаля очолити Міністерство енергетики

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Президент Володимир Зеленський запропонував призначити Дениса Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром та міністром енергетики України. Він подякував Шмигалю за роботу в Міноборони та наголосив на важливості системності для української енергетики.

Зеленський запропонував призначити Шмигаля очолити Міністерство енергетики

Президент Володимир Зеленський запропонував уряду призначити Дениса Шмигаля першим віцепремʼєр-міністром та міністром енергетики України. Про це голова держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Зустрілися з Денисом Шмигалем. Дякую за системну роботу в Міністерстві оборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту нашої держави. Саме така системність необхідна зараз для української енергетики", - зазначив Зеленський.

За його словами, важливо, щоб після кожного російського удару Україна могла оперативно відновлювати зруйноване і щоб розвиток української енергетики був стабільним та достатнім для українських потреб.

"Провели консультації з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, і розраховую на підтримку парламентарями такого підходу та позиції першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики для Дениса Шмигаля", - повідомив президент.

Кадрові перестановки триватимуть: Зеленський може замінити і главу СБУ - нардеп02.01.26, 21:31 • 6336 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль