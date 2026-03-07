$43.810.09
Ізраїль розпочав нову масштабну хвилю авіаударів по Тегерану, горить столичний аеропорт

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Армія оборони Ізраїлю розпочала новий етап військової операції, завдавши ударів по ключових об'єктах інфраструктури в Тегерані. В аеропорту Мехрабад зафіксовано масштабну пожежу, що спричинило повну мобілізацію сил ППО Ірану.

Армія оборони Ізраїлю офіційно оголосила про початок чергового етапу військової операції, спрямованої на знищення ключових об'єктів інфраструктури в іранській столиці. За повідомленнями з місця подій, у Тегерані пролунала серія потужних вибухів, а в аеропорту Мехрабад зафіксовано масштабну пожежу. Про це пише УНН.

Деталі

Ізраїльське командування підкреслює, що цілями є стратегічні вузли, які забезпечують діяльність правлячого режиму, що призвело до повної мобілізації сил ППО Ірану в межах міста.

Армія оборони Ізраїлю почала широкомасштабну хвилю ударів по інфраструктурі іранського терористичного режиму в Тегерані

– йдеться в офіційному повідомленні ізраїльських військових.

Ударів було завдано по об'єктах, які ЦАХАЛ ідентифікував як частину терористичної інфраструктури, що загрожує безпеці регіону. Свідки повідомляють про масштабну пожежу в районі аеропорту Мехрабад, який є важливим логістичним хабом для іранських військових.

Армія оборони Ізраїлю заявила про удар по іранському "командному центру" в Лівані, сотні загиблих - ЗМІ06.03.26, 21:54 • 4352 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Повітряна тривога
Мобілізація
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Тегеран
Іран