Ізраїль розпочав нову масштабну хвилю авіаударів по Тегерану, горить столичний аеропорт
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю розпочала новий етап військової операції, завдавши ударів по ключових об'єктах інфраструктури в Тегерані. В аеропорту Мехрабад зафіксовано масштабну пожежу, що спричинило повну мобілізацію сил ППО Ірану.
Армія оборони Ізраїлю офіційно оголосила про початок чергового етапу військової операції, спрямованої на знищення ключових об'єктів інфраструктури в іранській столиці. За повідомленнями з місця подій, у Тегерані пролунала серія потужних вибухів, а в аеропорту Мехрабад зафіксовано масштабну пожежу. Про це пише УНН.
Деталі
Ізраїльське командування підкреслює, що цілями є стратегічні вузли, які забезпечують діяльність правлячого режиму, що призвело до повної мобілізації сил ППО Ірану в межах міста.
Армія оборони Ізраїлю почала широкомасштабну хвилю ударів по інфраструктурі іранського терористичного режиму в Тегерані
Ударів було завдано по об'єктах, які ЦАХАЛ ідентифікував як частину терористичної інфраструктури, що загрожує безпеці регіону. Свідки повідомляють про масштабну пожежу в районі аеропорту Мехрабад, який є важливим логістичним хабом для іранських військових.
