15:35 • 21136 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
15:23 • 27763 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 26571 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 46718 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 22653 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 21952 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 21097 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 19806 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 20152 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
6 березня, 09:22 • 17496 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
Графіки відключень електроенергії
УНН Lite
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto18:52 • 1762 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video15:48 • 4880 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 29047 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 25704 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 27438 перегляди
Армія оборони Ізраїлю заявила про удар по іранському "командному центру" в Лівані, сотні загиблих - ЗМІ

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Ізраїльські сили оборони завдали удару по іранському командному центру в Бейруті та інших об'єктах. Заява Армії оборони Ізраїлю підкреслює мінімізацію збитків для цивільного населення.

Армія оборони Ізраїлю заявила про удар по іранському "командному центру" в Лівані, сотні загиблих - ЗМІ

Ізраїльські сили оборони заявили, що сьогодні завдали удару по іранському "командному центру" в районі Дахіє в Бейруті, а також по інших цілях, на тлі війни між Іраном, Ізраїлем і США, передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдала удару по "командному центру ВПС" Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), а також іншим командним центрам, що використовуються військово-морським флотом, фінансовим підрозділом і оперативною радою "Хезболли".

"Перед ударом було зроблено кроки з мінімізації збитків для цивільного населення, включаючи використання високоточних боєприпасів, повітряне спостереження та додаткову розвідувальну інформацію", — йдеться у заяві Армії оборони Ізраїлю, додавши, що з початку війни було завдано понад 500 ударів по різних об'єктах.

Ізраїль показав знищення бункера Алі Хаменеї в Тегерані06.03.26, 17:32 • 4426 переглядiв

Начальник Генерального штабу Ізраїлю Еяль Замір під час візиту до північного Ізраїлю заявив, що Армія оборони Ізраїлю "не відмовиться від роззброєння "Хезболли"" у числі своїх військових цілей.

Щонайменше 217 людей загинули і 798 отримали поранення внаслідок авіаударів, що продовжуються, повідомило в п'ятницю Національне інформаційне агентство Лівану з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Крім загиблих і поранених, масштабний наказ Ізраїлю про евакуацію, що вимагає від жителів на південь від річки Літані в Лівані переселитися на північ, призвів до того, що понад 109 000 людей опинилися у сховищах для переміщених осіб, за даними ліванського уряду.

Антоніна Туманова

Світ
Сутички