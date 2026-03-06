Армія оборони Ізраїлю заявила про удар по іранському "командному центру" в Лівані, сотні загиблих - ЗМІ

Ізраїльські сили оборони заявили, що сьогодні завдали удару по іранському "командному центру" в районі Дахіє в Бейруті, а також по інших цілях, на тлі війни між Іраном, Ізраїлем і США, передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдала удару по "командному центру ВПС" Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), а також іншим командним центрам, що використовуються військово-морським флотом, фінансовим підрозділом і оперативною радою "Хезболли".

"Перед ударом було зроблено кроки з мінімізації збитків для цивільного населення, включаючи використання високоточних боєприпасів, повітряне спостереження та додаткову розвідувальну інформацію", — йдеться у заяві Армії оборони Ізраїлю, додавши, що з початку війни було завдано понад 500 ударів по різних об'єктах.

Начальник Генерального штабу Ізраїлю Еяль Замір під час візиту до північного Ізраїлю заявив, що Армія оборони Ізраїлю "не відмовиться від роззброєння "Хезболли"" у числі своїх військових цілей.

Щонайменше 217 людей загинули і 798 отримали поранення внаслідок авіаударів, що продовжуються, повідомило в п'ятницю Національне інформаційне агентство Лівану з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Крім загиблих і поранених, масштабний наказ Ізраїлю про евакуацію, що вимагає від жителів на південь від річки Літані в Лівані переселитися на північ, призвів до того, що понад 109 000 людей опинилися у сховищах для переміщених осіб, за даними ліванського уряду.