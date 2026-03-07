США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про можливість скасування юридичних та фінансових обмежень на продаж російського викопного палива, що перебуває під санкціями. Про це міністр заявив в інтерв'ю Fox Business Network, пише УНН.

Деталі

За словами Бессента, наразі в морі знаходяться сотні мільйонів барелів сирої нафти, і відомство розглядає варіант надання дозволів покупцям на її придбання. Першим кроком у цьому напрямку стало рішення Вашингтона дозволити Індії викупити російську сировину, яка залишалася заблокованою в океані протягом останнього місяця.

Механізми розблокування енергоресурсів та нові дозволи

Адміністрація США планує використовувати гнучкий підхід до санкційної політики, щоб забезпечити доступ до заблокованих обсягів енергоносіїв на глобальному рівні.

Міністерство фінансів готове видавати спеціальні ліцензії, які дозволять міжнародним компаніям купувати раніше заборонену нафту без ризику потрапити під вторинні санкції. Це рішення обґрунтовується необхідністю збалансувати пропозицію на ринку та знизити ціновий тиск, попри триваюче геополітичне протистояння.

