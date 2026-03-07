$43.810.09
50.900.07
ukenru
23:10 • 18 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 24983 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 36856 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 31603 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 54202 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 25691 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 23637 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 22564 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 20523 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 20652 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
79%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Експрокурор САП припустив, що директор НАБУ розчищає енергоринок під когось зі своїх – його дружина брала участь у схемах6 березня, 13:37 • 7782 перегляди
Захоплення інкасаторів в Угорщині - Будапешт показав кадри затримання і вилученої готівкиPhotoVideo6 березня, 14:16 • 6412 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 24069 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 10393 перегляди
Одному з інкасаторів Ощадбанку, яких повернули з Угорщини, знадобилась меддопомога19:12 • 5206 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 24089 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 31685 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 54208 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 34595 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 42686 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Андрій Пишний
Музикант
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto18:52 • 5106 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 10405 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 30384 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 26944 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 28641 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення

США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про можливість скасування юридичних та фінансових обмежень на продаж російського викопного палива. США розглядають варіант надання дозволів покупцям на придбання сотень мільйонів барелів сирої нафти в морі.

США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про можливість скасування юридичних та фінансових обмежень на продаж російського викопного палива, що перебуває під санкціями. Про це міністр заявив в інтерв'ю Fox Business Network, пише УНН.

Деталі

За словами Бессента, наразі в морі знаходяться сотні мільйонів барелів сирої нафти, і відомство розглядає варіант надання дозволів покупцям на її придбання. Першим кроком у цьому напрямку стало рішення Вашингтона дозволити Індії викупити російську сировину, яка залишалася заблокованою в океані протягом останнього місяця.

Механізми розблокування енергоресурсів та нові дозволи

США можуть зняти санкції з російської нафти, фактично скасувавши правові та фінансові обмеження на продаж російського викопного палива

– заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю Fox Business Network.

Адміністрація США планує використовувати гнучкий підхід до санкційної політики, щоб забезпечити доступ до заблокованих обсягів енергоносіїв на глобальному рівні.

Міністерство фінансів готове видавати спеціальні ліцензії, які дозволять міжнародним компаніям купувати раніше заборонену нафту без ризику потрапити під вторинні санкції. Це рішення обґрунтовується необхідністю збалансувати пропозицію на ринку та знизити ціновий тиск, попри триваюче геополітичне протистояння.

США тимчасово розблокували продаж російської нафти до Індії для стабілізації світового ринку06.03.26, 05:37 • 7518 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт