Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"

ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
15:23 • 2038 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
13:05 • 11458 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 21817 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 12911 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 17019 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48 • 17346 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57 • 17974 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 18738 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 16163 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
Єврокомісія пропонує змінити правила розширення для прискореного вступу України6 березня, 06:05 • 10492 перегляди
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"09:52 • 14789 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 24112 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 15230 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 10339 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів14:46 • 4008 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 10708 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані12:50 • 21817 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 15600 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 24478 перегляди
Володимир Зеленський
Андрій Пишний
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Музикант
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Іран
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video15:48 • 48 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 24547 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 21684 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 23771 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 44973 перегляди
Truth Social

Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Джамала презентувала нову пісню "Замовкни", третю з майбутнього альбому "Рух мій". Композиція поєднує альтернативний поп та мінімалістичну електроніку, порушуючи тему особистих меж.

Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"

Українська співачка, переможниця Євробачення 2016 Джамала презентувала нову композицію "Замовкни", яка стане частиною її майбутнього альбому "Рух мій", передає УНН.

Деталі

Даний трек є третьою роботою з майбутньої платівки вітчизняної знаменитості. У пісні поєднуються альтернативний поп та мінімалістична електроніка, а головний акцент зроблено на емоційному та інтимному вокалі.

Композиція порушує тему особистих меж і внутрішньої сили людини. За задумом авторки, це історія про момент, коли людина наважується відстояти власні кордони та сказати "досить", аби рухатися далі своїм шляхом.

Разом із релізом пісні артистка представила лірик-відео, яке продовжує атмосферу мінімалізму та передає відчуття оновлення. Візуальна частина підкреслює стан внутрішніх змін і символізує початок нового етапу - повернення до себе.

У центрі історії - жіночий голос, який обирає не втягуватися у чужі конфлікти та встановлює чітку межу, після якої починається рух уперед.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв про те, скільки грошей було витрачено на номери українських виконавців на Євробаченні. Одним з найдоржчих видався перформанс Джамали.

Станіслав Кармазін

КультураУНН Lite
Музикант
Пісенний конкурс «Євробачення»