Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"
Київ • УНН
Джамала презентувала нову пісню "Замовкни", третю з майбутнього альбому "Рух мій". Композиція поєднує альтернативний поп та мінімалістичну електроніку, порушуючи тему особистих меж.
Українська співачка, переможниця Євробачення 2016 Джамала презентувала нову композицію "Замовкни", яка стане частиною її майбутнього альбому "Рух мій", передає УНН.
Деталі
Даний трек є третьою роботою з майбутньої платівки вітчизняної знаменитості. У пісні поєднуються альтернативний поп та мінімалістична електроніка, а головний акцент зроблено на емоційному та інтимному вокалі.
Композиція порушує тему особистих меж і внутрішньої сили людини. За задумом авторки, це історія про момент, коли людина наважується відстояти власні кордони та сказати "досить", аби рухатися далі своїм шляхом.
Разом із релізом пісні артистка представила лірик-відео, яке продовжує атмосферу мінімалізму та передає відчуття оновлення. Візуальна частина підкреслює стан внутрішніх змін і символізує початок нового етапу - повернення до себе.
У центрі історії - жіночий голос, який обирає не втягуватися у чужі конфлікти та встановлює чітку межу, після якої починається рух уперед.
