Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на Євробачення

Вже за кілька днів для України стартує новий сезон Євробачення. Зовсім скоро визначиться представник від країни, який виступить на 70-у ювілейному пісенному конкурсі. УНН пропонує згадати деякі номери з пісенного дійства від України та скільки грошей вони коштували.

Melovin

У 2018 році Україну на Євробаченні у Лісабоні представив на той час не настільки відомий як нині артист, переможець шостого сезону шоу "Х-фактор" співак Меловін. Виконавець поїхав до столиці Португалії з композицією "Under the ladder". Варто зазначити, що окрім досить приставучої та хітової пісні у знаменитості був і вражаючий номер. Зокрема, у своєму перформансі він використав палаюче піаніно та вогонь. Крім того, на початку номера артист лежав у музичному інструменті, а потім, з розвитком композиції, підіймався з нього. Тоді багатьом артист нагадав дракулу. Зауважимо, що за тодішніми повідомленнями суспільного мовника, який сприяє участю артистів у Євробаченні, поїздка та виступ Меловіна (який в підсумку посів 17 місце на конкурсі), обійшлася у 2,3 млн грн.

Додамо що виконавець виступав у гранд-фіналі дійства найпершим, а глядацька аудиторія його поставила на 7-у сходинку Що ж до членів журі, то вони віддали українцю останнє місце.

Джамала

у 2016 році Україну представляла співачка кримськотатарського походження Джамала. Артистка виступила на конкурсі у Швеції та здобула вражаючу перемогу. Окрім виняткового тембру та заворожуючої пісні- мантри "1944", Джамала вразила як членів журі, так і телеаудиторію ефектним номером. У центрі перформансу була своєрідна голограма дерева, яке у момент найбільшої кульмінації розросталося, символізуючи безкінечність роду та силу життя. Це дерево та графіка, за допомогою якої глядачі змогли ним милуватися через свої телеекрани, коштувала 90 тис доларів. Варто додати, що у цю суму входить не тільки вартість постановки, а й повна поїздка артиста на Євробачення.

"Ziferblat"

Станом на 2026 рік це тріо нині є крайніми учасниками Євробачення від України. Того року вони представляли країну з композицією "Bird of pray". Меседж, який хотіли донести Європі українці було відразу зрозуміло з перформансу, який вони представили. Зокрема, трек колективу перекладається як "молитовна пташка". Настрій композиції пов'язаний з тим, що темні хмари завжди розвіюються і зрештою настає тепла весна, а ліричний герой композиції якраз і шукаєте світло яке здається вже знайти майже неможливо. Номер "Ziferblat" супроводжувався яскравим освітленням, спецефектами, пов'язаними зі світлом та стильними костюмами. Додамо, що хлопці самі в одному з інтерв'ю розповіли, що на поїздку було витрачено близько 120 тис доларів (більше 4 млн грн). Проте, колектив додав, що суспільний мовник не повністю фінансував їх. Це була лише допомога і багато чого артисти профінансовували самостійно. Як підсумок, гурт посів 9-е місце на Євробаченні 2025, яке проходило у Базелі.

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, коли відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення 2026 від України. За свого фаворита телеглядачі зможуть віддати голос у додатку Дія.