Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита

7 лютого відбудеться прямий ефір фіналу національного відбору на Євробачення 2026. Стало відомо, коли розпочнеться ефір і де можна переглянути пісенне дійство. Про це пише суспільний мовник, повідомляє УНН.

Отож, о 18:00 глядачі зможуть побачити трансляцію передшоу Нацвідбору на "Євробачення2026". Ведуча відеоблогу "Євробачення Україна" Анна Тульєва розповість про шлях команд та артистів — від підготовки до репетицій і трансформацій до виступу на головній сцені. Передшоу покаже не лише підготовку фіналістів, а й пояснить, чому національний відбір має особливе значення для України сьогодні.

О 19:00 розпочнеться пряма трансляція фіналу Нацвідбору, яку ведуть телеведуча Леся Нікітюк та постійний ведучий пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко.

Слідкувати за фіналом можна на різних платформах:

телеканал Суспільне Культура ;

YouTube-канал «Євробачення Україна » ;

; офіційні сайти Суспільне Культура та Євробачення в Україні;

на Радіо Промінь з коментарями Лесі Антипенко та Дениса Денисенка;

англійською мовою на YouTube-каналі «Євробачення Україна» з коментарями Юрія Мазура та Наталії Сліпенко;

у мобільному застосунку Дія.

Така трансляція дозволяє глядачам обирати зручний формат і навіть стежити за фіналом з наявністю інтернету різної потужності.

Як підтримати свого фаворита

Переможець Нацвідбору та майбутній представник України на "Євробачення2026" буде визначений за комбінованою системою: 50% балів від журі та 50% — від глядачів. Для голосування аудиторія може скористатися мобільним застосунком Дія або надіслати SMS.

Онлайнопитування у "Дії" доступне всім охочим від 14 років. Щоб проголосувати, потрібно відкрити застосунок, перейти в розділ "Сервіси", обрати "Опитування" та проголосувати за одного з виконавців.

Для голосування через SMS абоненти мобільних операторів надсилають повідомлення на короткий номер 7576, вказавши код від 1 до 10, що відповідає порядковому номеру учасника. З одного номера можна надіслати лише одне повідомлення за одного учасника. Час початку і завершення голосування ведучі шоу повідомлять під час трансляції.

