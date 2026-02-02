Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита

$42.810.04
51.020.22
ukenru
16:56 • 1744 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
15:28 • 10312 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 19826 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 33579 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 58282 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 74209 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 51025 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 50439 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 36324 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 52717 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−17°
1.1м/с
74%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 26171 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 40545 перегляди
Голова ОБСЄ прибув до Києва та анонсував візит до москви2 лютого, 11:38 • 17660 перегляди
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"Video11:48 • 14802 перегляди
"Біль ніколи не зменшиться": Барбара Кузьменко у день роковин загибелі тата опублікувала емоційний дописPhoto12:47 • 11569 перегляди
Публікації
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита17:09 • 1348 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 15:28 • 10313 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 40759 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 26264 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 84100 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Джеффрі Епштайн
Білл Клінтон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Закарпатська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video16:54 • 1502 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo16:01 • 2246 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo15:14 • 3676 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу14:27 • 4544 перегляди
"Картопляний потоп": у Берліні через рекордний урожай влаштували масову роздачу безплатної картоплі13:05 • 7312 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Золото
The New York Times

Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита

Київ • УНН

 • 1348 перегляди

7 лютого відбудеться прямий ефір фіналу національного відбору на Євробачення 2026. Трансляція розпочнеться о 18:00 з передшоу, а о 19:00 — фінал. Глядачі зможуть проголосувати за свого фаворита через застосунок "Дія" або SMS.

Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита

7 лютого відбудеться прямий ефір фіналу національного відбору на Євробачення 2026. Стало відомо, коли розпочнеться ефір і де можна переглянути пісенне  дійство. Про це пише суспільний мовник, повідомляє УНН.

Отож, о 18:00 глядачі зможуть побачити трансляцію передшоу Нацвідбору на "Євробачення2026". Ведуча відеоблогу "Євробачення Україна" Анна Тульєва розповість про шлях команд та артистів — від підготовки до репетицій і трансформацій до виступу на головній сцені. Передшоу покаже не лише підготовку фіналістів, а й пояснить, чому національний відбір має особливе значення для України сьогодні.

"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629.01.26, 18:52 • 35106 переглядiв

О 19:00 розпочнеться пряма трансляція фіналу Нацвідбору, яку ведуть телеведуча Леся Нікітюк та постійний ведучий пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко.

Слідкувати за фіналом можна на різних платформах:

  • телеканал Суспільне Культура;
    • YouTube-канал «Євробачення Україна»;
      • офіційні сайти Суспільне Культура та Євробачення в Україні;
        • на Радіо Промінь з коментарями Лесі Антипенко та Дениса Денисенка;
          • англійською мовою на YouTube-каналі «Євробачення Україна» з коментарями Юрія Мазура та Наталії Сліпенко;
            • у мобільному застосунку Дія.

              Така трансляція дозволяє глядачам обирати зручний формат і навіть стежити за фіналом з наявністю інтернету різної потужності.

              "Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компанію23.01.26, 13:14 • 50051 перегляд

              Як підтримати свого фаворита

              Переможець Нацвідбору та майбутній представник України на "Євробачення2026" буде визначений за комбінованою системою: 50% балів від журі та 50% — від глядачів. Для голосування аудиторія може скористатися мобільним застосунком Дія або надіслати SMS.

              Онлайнопитування у "Дії" доступне всім охочим від 14 років. Щоб проголосувати, потрібно відкрити застосунок, перейти в розділ "Сервіси", обрати "Опитування" та проголосувати за одного з виконавців.  

              Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-202620.01.26, 16:39 • 37158 переглядiв

              Для голосування через SMS абоненти мобільних операторів надсилають повідомлення на короткий номер 7576, вказавши код від 1 до 10, що відповідає порядковому номеру учасника. З одного номера можна надіслати лише одне повідомлення за одного учасника. Час початку і завершення голосування ведучі шоу повідомлять під час трансляції.

              Нагадаємо, одна з учасниць Національного відбору на Євробачення 2026 Valeriya Force розповіла, що до її пісні для відбору доклав руку продюсер Вінні Вендітто. 

              Нацвідбір на Євробачення-2026 від України: кому букмекери прогнозують перемогу та дають 44% на можливий успіх19.01.26, 14:25 • 3544 перегляди

              Станіслав Кармазін

              СуспільствоКультураПублікації
              Музикант
              Леся Нікітюк
              Україна