Нафта продовжить дорожчати через загрозу ударів по енергетичній інфраструктурі Перської затоки - Reuters

Київ • УНН

 • 2052 перегляди

Ціни на нафту зростають через можливі атаки на енергооб'єкти Близького Сходу та блокування Ормузької протоки. Ф'ючерси Brent і WTI сягнули піку 2022 року.

Нафтове родовище Aramco в Емп-Кварталі, Шайба, Саудівська Аравія. Фото: Reuters

Світові ціни на нафту можуть і надалі зростати на початку нового тижня через ескалацію війни між США, Ізраїлем та Іраном. Аналітики попереджають, що ринок реагує на ризики ударів по ключовій енергетичній інфраструктурі Близького Сходу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Одним із головних факторів залишається фактичне блокування Ормузької протоки - стратегічного маршруту, через який проходить близько 20% світових поставок нафти. Через це ф’ючерси на нафту Brent і американську WTI вже підскочили більш ніж на 40% від початку місяця та досягли найвищих рівнів із 2022 року.

Ринок боїться нових атак

Напруження посилилося після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив новими ударами по іранському нафтовому вузлу на острові Харг. У відповідь Тегеран заявив про готовність до подальших кроків у відповідь.

Експерти зазначають, що подальша ескалація може поставити під загрозу важливі енергетичні об’єкти регіону. Серед найбільш вразливих називають нафтові термінали та переробні заводи в Саудівській Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратах, що може ще сильніше обмежити глобальні поставки.

