Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Порт Фуджейра в ОАЕ відновив перевантаження нафти після атаки дрона

Київ • УНН

 • 2010 перегляди

Роботу терміналів відновлено після ліквідації пожежі, спричиненої уламками дрона. Порт має стратегічне значення для постачання нафти в обхід протоки.

Операції з перевантаження нафти в одному з ключових портів Об’єднаних Арабських Еміратів – Фуджейрі – відновилися після атаки безпілотника та пожежі, які напередодні призвели до тимчасового зупинення експорту. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, роботу терміналів відновили після того, як пожежу вдалося ліквідувати вранці в неділю. Офіційні представники порту та державної компанії Abu Dhabi National Oil Co. ситуацію публічно не коментували.

Стратегічний маршрут експорту нафти

Інцидент стався після того, як у суботу над портом було перехоплено безпілотник. За даними пресцентру Фуджейри, уламки дрона впали на територію об’єкта і спричинили займання.

Іран видав попередження про евакуацію з портів ОАЕ та атакував безпілотниками Фуджейру14.03.26, 21:41 • 13854 перегляди

Порт Фуджейра має стратегічне значення для енергетичного експорту ОАЕ, оскільки розташований за межами Ормузької протоки. Через нафтопровід до цього порту країна може постачати нафту в обхід протоки, яка останнім часом опинилася під загрозою через війну між США, Ізраїлем та Іраном.

У порту Фуджейра в ОАЕ зупинили частину операцій з перевантаження нафти після атаки дрона і пожежі - ЗМІ 14.03.26, 12:34 • 4642 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Ізраїль
Bloomberg
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Іран