Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Порт Фуджейра в ОАЭ возобновил перевалку нефти после атаки дрона

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Работа терминалов возобновлена после ликвидации пожара, вызванного обломками дрона. Порт имеет стратегическое значение для поставок нефти в обход пролива.

Порт Фуджейра в ОАЭ возобновил перевалку нефти после атаки дрона

Операции по перевалке нефти в одном из ключевых портов Объединенных Арабских Эмиратов – Фуджейре – возобновились после атаки беспилотника и пожара, которые накануне привели к временной остановке экспорта. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По информации источников, знакомых с ситуацией, работу терминалов возобновили после того, как пожар удалось ликвидировать утром в воскресенье. Официальные представители порта и государственной компании Abu Dhabi National Oil Co. ситуацию публично не комментировали.

Стратегический маршрут экспорта нефти

Инцидент произошел после того, как в субботу над портом был перехвачен беспилотник. По данным пресс-центра Фуджейры, обломки дрона упали на территорию объекта и вызвали возгорание.

Иран выпустил предупреждение об эвакуации из портов ОАЭ и атаковал беспилотниками Фуджейру14.03.26, 21:41 • 13445 просмотров

Порт Фуджейра имеет стратегическое значение для энергетического экспорта ОАЭ, поскольку расположен за пределами Ормузского пролива. Через нефтепровод в этот порт страна может поставлять нефть в обход пролива, который в последнее время оказался под угрозой из-за войны между США, Израилем и Ираном.

В порту Фуджейра в ОАЭ остановили часть операций по перевалке нефти после атаки дрона и пожара - СМИ 14.03.26, 12:34 • 4564 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Израиль
Bloomberg L.P.
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Иран