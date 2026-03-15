Порт Фуджейра в ОАЭ возобновил перевалку нефти после атаки дрона
Киев • УНН
Работа терминалов возобновлена после ликвидации пожара, вызванного обломками дрона. Порт имеет стратегическое значение для поставок нефти в обход пролива.
Операции по перевалке нефти в одном из ключевых портов Объединенных Арабских Эмиратов – Фуджейре – возобновились после атаки беспилотника и пожара, которые накануне привели к временной остановке экспорта. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
По информации источников, знакомых с ситуацией, работу терминалов возобновили после того, как пожар удалось ликвидировать утром в воскресенье. Официальные представители порта и государственной компании Abu Dhabi National Oil Co. ситуацию публично не комментировали.
Стратегический маршрут экспорта нефти
Инцидент произошел после того, как в субботу над портом был перехвачен беспилотник. По данным пресс-центра Фуджейры, обломки дрона упали на территорию объекта и вызвали возгорание.
Иран выпустил предупреждение об эвакуации из портов ОАЭ и атаковал беспилотниками Фуджейру14.03.26, 21:41 • 13445 просмотров
Порт Фуджейра имеет стратегическое значение для энергетического экспорта ОАЭ, поскольку расположен за пределами Ормузского пролива. Через нефтепровод в этот порт страна может поставлять нефть в обход пролива, который в последнее время оказался под угрозой из-за войны между США, Израилем и Ираном.
В порту Фуджейра в ОАЭ остановили часть операций по перевалке нефти после атаки дрона и пожара - СМИ 14.03.26, 12:34 • 4564 просмотра