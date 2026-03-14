В порту Фуджейра в ОАЭ остановили часть операций по перевалке нефти после атаки дрона и пожара - СМИ
Киев • УНН
В ОАЭ вспыхнул пожар из-за падения обломков беспилотника на территории порта. Некоторые операции с нефтью приостановлены, информация о пострадавших отсутствует.
Некоторые операции по перевалке нефти были приостановлены в эмирате Фуджейра, крупном центре бункеровки, в Объединенных Арабских Эмиратах, со ссылкой на промышленные и торговые источники, после того, как там в субботу вспыхнул пожар, сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Пожар произошел после того, как обломки упали во время перехвата дрона, но о пострадавших не сообщалось, сообщил медиа-офис эмирата.
Добавляется, что силы гражданской обороны принимают меры для локализации пожара.
Власти не предоставили никакой информации о сообщениях о приостановке операций.
Ранее Bloomberg сообщало, что некоторые операции по перевалке нефти в порту Фуджейра, за пределами Ормузского пролива, были приостановлены после атаки дрона и пожара.
Государственный нефтяной гигант Абу-Даби ADNOC, работающий в эмирате, не сразу ответил на запрос о комментарии.
Во вторник ADNOC закрыл свой нефтеперерабатывающий завод в Рувайсе в ответ на пожар на объекте в комплексе после удара беспилотника, сообщил источник, знакомый с ситуацией, что привело к дальнейшим нарушениям в работе энергетической инфраструктуры из-за войны США и Израиля против Ирана.
