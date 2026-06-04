Принц Уильям и премьер-министр Великобритании Кир Стармер почтили память бывшего руководителя разведки MI6 Алекса Янгера после его смерти в возрасте 62 лет, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Янгер возглавлял британское агентство иностранного шпионажа, также известное как Секретная разведывательная служба, с 2014 по 2020 год и был одним из первых лиц на этом посту – под кодовым названием C – чье имя было публично объявлено. Правительство Британии заявило, что ему поставили диагноз рак, и он умер во вторник.

Комментатор BBC Ник Робинсон, друг бывшего руководителя разведки, сказал, что после постановки диагноза Янгер назвал свою опухоль "путин" в честь президента россии.

Принц Уильям проходил стажировку в британских разведывательных и охранных службах в 2019 году, чтобы помочь будущему королю понять их работу. В четверг он заявил, что Янгер "воплощал лучшее из того, за что выступает Секретная разведывательная служба – честность, мужество и непоколебимую преданность защите этой страны и ее народа".

Стармер сказал, что Янгер "запомнится многим министрам, коллегам, друзьям и семье за его безграничную преданность британской общественной жизни и защиту нашей нации".

Блез Метревели, нынешний руководитель MI6, сказала, что Янгер "воплощал ценности моей службы: честность, мужество, креативность и уважение".

"Он внес длительный и выдающийся вклад в нашу страну и, собственно, в глобальную безопасность", – сказала она.

Добавим

Янгер получил образование в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии, служил офицером британской армии, прежде чем присоединиться к MI6 в 1991 году. Он проработал в разведывательной службе три десятилетия, в частности на Западных Балканах в 1990-х годах, где, по его словам, "он много ночей распивал малоизвестный домашний алкоголь, собирая намерения сторон этого конфликта".

"Я имел удовольствие знать, что моя работа, вместе с работой многих других, помогла проложить путь для окончательного ареста и судебного преследования военных преступников, причастных к убийству или перемещению сотен тысяч людей", – сказал он в своей речи 2018 года в своем бывшем университете.

Он также работал на MI6 в Афганистане в годы после 11 сентября и был руководителем отдела по борьбе с терроризмом, контролируя безопасность во время Лондонской Олимпиады 2012 года.

В прошлом году он рассказал BBC, что тайная жизнь шпиона имела взлеты и падения. Он признал, что это "приятно" быть "в этом спектакле, о котором никто даже не знает".

"Но в то же время это невероятно изолирует", – сказал он.

Он признал, что невероятные приключения вымышленного супершпиона Джеймса Бонда были неоднозначным благословением для MI6.

"Он создал мощный бренд для MI6", – сказал Янгер в своей речи 2016 года.

Но, отметил он, "если бы Бонд сейчас подал заявку на работу в MI6, ему пришлось бы изменить свои привычки".