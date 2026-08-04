Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано у Пизы - люди вышли на улицы
Киев • УНН
Институт национальных геологических исследований зафиксировал землетрясение магнитудой 4,3 на глубине 8 км в 7 км от Пизы. Толчки ощущались в северной Тоскане, сотни людей позвонили по номеру 112.
Утром во вторник, 4 августа, Институт национальных геологических исследований зафиксировал землетрясение магнитудой 4,3 на глубине 8 км с эпицентром в 7 километрах к западу от Пизы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ANSA.
Детали
Толчки ощущались на всей территории северной Тосканы, в соседних провинциях Лукка и Масса-Каррара, а также вплоть до провинции Флоренция.
В то же время несколько дней назад, в ночь с 30 на 31 июля в 1:30, Национальный институт геологии и вулканологии (INGV) зафиксировал землетрясение магнитудой 2,8 также на территории Пизы, эпицентр которого находился в 3 км от муниципалитета Сан-Джулиано и в 4 км от Пизы.
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