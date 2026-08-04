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Премьер Литвы предлагает исключить Ломоносова из школьной программы в пользу произведений Шевченко

Киев • УНН

 • 14040 просмотра

Миндаугас Синкявичюс предложил исключить из литовских школьных программ тексты Ломоносова из-за имперской идеологии и включить произведения Шевченко.

Премьер Литвы предлагает исключить Ломоносова из школьной программы в пользу произведений Шевченко

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил Министерству образования, науки и спорта страны пересмотреть утвержденные в 2022 году общеобразовательные программы и исключить из них тексты российского ученого Михаила Ломоносова, прославлявшего имперские войны России. Об этом сообщает Delfi, информирует УНН.

Детали

По словам Синкявичюса, литовские школьники не должны учиться патриотизму и гражданственности на основе произведений авторов, чье творчество связано с российской имперской идеологией.

Глава правительства также предложил включить произведения классика украинской литературы Тараса Шевченко в школьную программу. По его словам, это помогло бы литовской молодежи лучше понять самобытность украинского народа и литературные тексты, которые ее сформировали

- говорится в статье.

Отмечается, что обновленные общеобразовательные программы, утвержденные в Литве в 2022 году, вызвали критику не только в связи с их внедрением, но и из-за списка рекомендованной литературы: тогда высказывались опасения, что в этот список включено больше российских авторов, чем в предыдущие программы, при этом не было предусмотрено место для украинской литературы.

"Критики призывали включить в учебные программы произведения украинских классиков - таких как Тарас Шевченко, - тогда как Министерство образования, науки и спорта подчеркивало, что изучение произведений российских авторов не является обязательным и учителя могут свободно выбирать произведения авторов из других стран", - пишет издание.

Напомним

1 августа министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сообщил, что посольство страны в Киеве повреждено в результате ночной российской атаки. Литва вызывает представителя России в Вильнюсе из-за этого инцидента.

Литва планирует усилить ограничения для граждан россии и беларуси26.07.26, 17:16 • 6499 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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