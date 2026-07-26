Литва планирует усилить ограничения для граждан россии и беларуси

Министерство иностранных дел Литвы предлагает расширить национальные санкции против граждан россии и беларуси. Среди инициатив - новые правила въезда, ограничения на приобретение недвижимости и запрет на деятельность для лиц, поддерживающих агрессию против Украины. Об этом сообщает литовское издание LRT, передает УНН.

Детали

Министерство иностранных дел Литвы подготовило поправки к закону о национальных санкциях, которые предусматривают новые ограничения для граждан россии и беларуси.

В частности, предлагается запретить приобретение недвижимости вблизи стратегических объектов, а также не допускать в страну представителей культуры, образования, науки, спорта, искусства и индустрии развлечений, если они поддерживают агрессию против Украины или участвовали в деятельности на временно оккупированных россией украинских территориях. По информации издания, в МИД объяснили необходимость таких изменений так:

Недавние дискуссии, в частности на уровне местного самоуправления, показали необходимость более четкого регулирования участия представителей россии, осуществляющей агрессию против Украины, и беларуси, которая ее поддерживает, в публичной деятельности Литвы в сферах образования, науки и обучения, культуры, спорта, искусства и развлечений - говорится в комментарии министерства.

Поправки также предусматривают запрет на въезд лицам, которые поддерживают войну против Украины, подрывают ее территориальную целостность, суверенитет и независимость, поддерживают грубые нарушения прав человека или репрессии против гражданского общества и демократических сил в россии и беларуси, а также тем, чья деятельность представляет угрозу демократии или верховенству права.

Кроме того, МИД Литвы предлагает ввести обязательную декларацию для граждан россии и беларуси, которые будут приезжать в Литву для участия в образовательных, культурных или спортивных мероприятиях. В документе они должны осудить российскую агрессию против Украины, поддержать Устав ООН, а также независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

Отказ подписать декларацию станет основанием для недопуска в страну, а сам документ планируют сделать публичным.

Напомним

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что кремль может рассматривать страны Балтии и Польшу как следующую цель для эскалации. Эксперты считают Эстонию наиболее уязвимой из-за военных ресурсов и географии.