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В Турции обломки беспилотника упали в саду на побережье Чёрного моря, а местный житель нашёл часть ракеты

Киев • УНН

 • 5860 просмотра

В провинции Дюздже на побережье Чёрного моря в саду обнаружили обломки, которые могут принадлежать беспилотнику. Прокуратура начала расследование, власти заверяют, что угрозы для местных жителей нет.

В Турции обломки беспилотника упали в саду на побережье Чёрного моря, а местный житель нашёл часть ракеты

В турецкой провинции Дюздже на побережье Чёрного моря в саду обнаружили обломки, которые, по предварительной оценке местных властей, могут принадлежать беспилотнику. Об этом сообщила администрация округа Дюздже, пишет УНН.

Детали

По результатам оценки, проведённой нашими подразделениями, предполагается, что объектом может быть беспилотный летательный аппарат. Экспертные группы продолжают работу для окончательного определения природы и технических характеристик объекта

- заявили в администрации округа.

Прокуратура Дюздже начала судебное расследование инцидента. Власти заверили, что специалисты продолжают исследовать обломки, а для местных жителей угрозы в настоящее время нет.

Для наших граждан нет причин для беспокойства

- заявили в администрации.

В Турции уже находили обломки дронов и ракет

В Дюздже ранее также обнаруживали обломки беспилотников, в частности аппаратов, содержавших взрывчатые вещества.

Кроме того, турецкие СМИ показали кадры с Чёрного моря, где местные жители вместо рыбы находили и доставали из воды элементы, которые, по предварительным данным, являются разгонными блоками ракет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".

Происхождение найденных обломков и обстоятельства их попадания на территорию Турции в настоящее время выясняются.

На румынском курорте Сатурн обнаружили обломки военного беспилотника, туристов эвакуировали14.08.26, 22:39 • 8624 просмотра

Степан Гафтко

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Ракетный комплекс "Панцирь"
Турция