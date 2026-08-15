Трамп просит Верховный суд США разрешить продолжить строительство бального зала Белого дома
Киев • УНН
Администрация Трампа обратилась в Верховный суд США с просьбой разрешить строительство бального зала стоимостью 400 миллионов долларов. Апелляционный суд ранее заблокировал проект из-за отсутствия одобрения Конгресса.
Администрация президента Дональда Трампа обратилась в Верховный суд США с просьбой разрешить ей продолжить строительство бального зала Белого дома. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Администрация президента Дональда Трампа обратилась в Верховный суд США с просьбой разрешить ей продолжить строительство его бального зала Белого дома стоимостью 400 миллионов долларов после того, как апелляционный суд постановил, что проект не получил необходимого одобрения Конгресса
Администрация Трампа попросила судей приостановить исполнение решения Апелляционного суда США округа Колумбия, пока суд готовит полноценную апелляцию в Верховный суд.
Юристы Министерства юстиции в своих документах повторили утверждение Трампа о том, что проект бального зала необходим для безопасности, сославшись на многочисленные попытки покушения на Трампа; юристы охарактеризовали проект как "жизненно необходимый для национальной безопасности".
Дополнение
Апелляционный суд США в пятницу, 7 августа, поддержал решение суда нижестоящей инстанции, которое приостановило наземное строительство предложенного проекта бального зала Белого дома, заменившего снесенное Восточное крыло.
Предыдущее решение, как указывает Fox News, позволило продолжить работы на подземных объектах для национальной безопасности и принять определенные меры безопасности, и суд вышестоящей инстанции также поддержал это решение.
После решения суда в США остановить строительство бального зала Белого дома президент страны Дональд Трамп заявил, что апелляция в Верховный суд США будет подана немедленно.
Министерство юстиции США повторно обратилось в федеральный суд с требованием отменить запрет, блокирующий реализацию проекта президента Дональда Трампа по строительству бального зала возле Белого дома.