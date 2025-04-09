Верховный суд Соединенных Штатов

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26363 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Федеральный судья в Вашингтоне признал незаконным увольнение Хэмптона Деллингера с должности главы Офиса спецпрокурора. Трамп не предоставил обоснования для увольнения, что противоречит федеральному законодательству.

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Председатель Верховного суда США временно заблокировал выплату $1,5 млрд USAID за уже выполненную работу. Решение поддержало директиву Трампа о сокращении расходов США за рубежом.

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Трамп поручил Вэнсу проконтролировать потенциальную продажу TikTok

Президент США Трамп поручил вице-президенту Вэнсу проконтролировать потенциальную продажу TikTok во избежание запрета в США. Верховный суд отклонил апелляцию ByteDance, а Трамп создал суверенный фонд для возможного приобретения платформы.

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Суд США заблокировал указ Трампа об отмене гражданства по рождению

Федеральный судья Дебора Бордман приостановила действие указа Трампа об отмене автоматического гражданства для новорожденных в США. Судья признала указ неконституционным и нарушающим 14-ю поправку.

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Суд в США признал запрет на продажу оружия людям до 21 года неконституционным

Апелляционный суд США признал неконституционным федеральный закон, запрещающий покупку оружия лицам до 21 года. Решение базируется на Второй поправке, которая защищает право на оружие для всех граждан от 18 лет.

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Трамп планирует подписать указ о депортации иностранцев-антисемитов

Трамп планирует подписать указ о депортации иностранцев, которые проявляют антисемитизм и участвуют в незаконных акциях. Документ обяжет федеральные ведомства усилить борьбу с антисемитизмом в течение 60 дней.

Новости Мира • 29 января, 19:08 • 28309 просмотра

День утверждения Государственного флага Украины и Всемирный день безработных: что отмечают 28 января

28 января отмечают День утверждения Государственного флага Украины, Международный день защиты персональных данных и Всемирный день безработных. В 1992 году ВРУ официально утвердила сине-желтый флаг как государственный символ.

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Трамп не положил руку на Библию во время принятия присяги

Во время инаугурации Дональд Трамп не положил руку на Библию, когда приносил присягу президента США. Мелания Трамп держала две Библии - личную Трампа и историческую Библию Линкольна.

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Расписание инаугурации Трампа: что ждет американцев 20 января

Объединенный комитет Конгресса обнародовал подробный график инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года. Церемония будет включать присягу, парад и выступления известных исполнителей.

Новости Мира • 20 января, 08:58 • 37797 просмотра

Трамп раскрыл первые шаги после инаугурации: от депортаций до TikTok

Новоизбранный президент США планирует подписать более 100 указов сразу после вступления в должность. Среди приоритетов - массовая депортация нелегальных иммигрантов и визит в Лос-Анджелес из-за пожаров.

Новости Мира • 19 января, 11:03 • 85353 просмотра

Трамп может предоставить TikTok дополнительные 90 дней для продажи активов в США

Белый дом опроверг слухи о немедленном закрытии TikTok в США, назвав их манипуляцией. Верховный суд оставил в силе требование к ByteDance продать активы, а Трамп готов предоставить компании дополнительное время.

Новости Мира • 18 января, 21:56 • 32608 просмотра

TikTok может исчезнуть в США через два дня: что происходит с популярным приложением

Верховный суд США дал TikTok два дня на передачу контроля от ByteDance американскому владельцу. В случае невыполнения требования, сервис с аудиторией 170 млн пользователей будет заблокирован в США.

Новости Мира • 18 января, 04:02 • 32370 просмотра

Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok

Верховный суд США отклонил апелляцию ByteDance, позволив запрету TikTok вступить в силу с воскресенья. Решение относительно будущего приложения будет зависеть от новоизбранного президента Дональда Трампа.

Новости Мира • 17 января, 15:46 • 29680 просмотра

TikTok проспонсирует вечеринку по случаю инаугурации Трампа - Politico

TikTok организует вечеринку Power 30 Awards для инфлюенсеров, которые поддерживали Трампа во время выборов. Мероприятие состоится в последний день срока, когда компания должна отделиться от китайского владельца.

Новости Мира • 17 января, 14:23 • 26603 просмотра

TikTok готовится прекратить работу в США 19 января - Reuters

TikTok планирует прекратить работу в США 19 января, если Верховный суд не отменит запрет. Пользователи получат уведомление о блокировке и возможность загрузить свои данные.

Новости из соцсетей • 15 января, 20:29 • 25574 просмотра

Был бы признан виновным, но избран президентом: Трамп избежал обвинений из-за победы на выборах - спецпрокурор США

Спецпрокурор Джек Смит заявил, что доказательства были достаточными для осуждения Трампа за попытку отменить результаты выборов 2020 года. Дело закрыто из-за избрания Трампа президентом и конституционного иммунитета.

Новости Мира • 14 января, 09:44 • 22987 просмотра

Китай рассматривает возможность продажи TikTok Илону Маску - Bloomberg

Китайские чиновники оценивают вариант продажи американских операций TikTok Илону Маску, если компания проиграет судебный процесс. Потенциальная сделка может включать интеграцию с платформой X и использование данных для xAI.

Новости Мира • 14 января, 06:19 • 28882 просмотра

Apple отклонила предложение акционеров об отмене Diversity, Equity, and Inclusion

Совет директоров Apple отказался прекратить программы Diversity, Equity, and Inclusion, несмотря на давление акционеров. Компания подчеркнула важность политики равных возможностей и ее соответствие законодательству.

Новости Мира • 12 января, 04:23 • 32679 просмотра

Верховный суд США рассматривает дело о запрете TikTok: что грозит компании

Верховный суд США начал слушания по закону о принудительной продаже TikTok из-за угрозы нацбезопасности. Китайская компания ByteDance должна продать платформу до 19 января, или ее деятельность в США будет прекращена.

Новости Мира • 11 января, 23:46 • 25597 просмотра

Верховный суд США вероятнее всего поддержит запрет TikTok: подробности

Большинство судей Верховного суда США склоняются к поддержке закона о запрете TikTok из-за связей с Китаем. Запрет может вступить в силу с 19 января 2025 года, если ByteDance не продаст приложение.

Новости Мира • 11 января, 02:39 • 72882 просмотра

Суд США приговорил Трампа к безусловному освобождению по делу со Сторми Дэниелс

Суд США приговорил Дональда Трампа к «безусловному освобождению» по 34 обвинениям в бизнес-мошенничестве. Верховный суд отклонил просьбу Трампа об отсрочке приговора по делу о выплатах порноактрисе.

Новости Мира • 10 января, 16:19 • 33949 просмотра

Трампу отказали: Верховный суд отклонил просьбу об отсрочке приговора

Верховный суд США пятью голосами против четырех отклонил просьбу Трампа отсрочить приговор по делу о выплатах Сторми Дэниелс. Решение суда штата Нью-Йорк будет объявлено в пятницу.

Новости Мира • 10 января, 07:58 • 26220 просмотра

Суд Нью-Йорка отказал Трампу в отсрочке приговора перед инаугурацией

Апелляционный суд Нью-Йорка отклонил просьбу Трампа об отсрочке приговора по делу о взятках за молчание. Вынесение приговора состоится в пятницу, за 10 дней до его инаугурации.

Новости Мира • 7 января, 20:02 • 21744 просмотра

Трамп просит Верховный суд приостановить запрет TikTok

Дональд Трамп обратился в Верховный суд с просьбой приостановить запрет TikTok до 2025 года. Он утверждает, что сможет найти политическое решение вопроса после инаугурации, используя свои "выдающиеся навыки в заключении сделок".

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Судья отказался отменить осуждение Трампа за подкуп актрисы

Судья Хуан Мерчан отказал адвокатам Трампа в отмене приговора о подкупе порнозвезды в 2016 году. Аргументы защиты о президентском иммунитете и препятствовании исполнительной власти были отклонены.

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TikTok может исчезнуть в США через месяц: суд отклонил апелляцию ByteDance

Апелляционный суд США отказался приостановить запрет TikTok, который вступит в силу 19 января 2025 года. ByteDance должен продать приложение, иначе его удалят из американских магазинов приложений.

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Потенциальный покупатель TikTok в США раскрыл планы на будущее платформы

Фрэнк Маккорт заявил о готовности приобрести американский TikTok за 20 млрд долларов от инвесторов. Бизнесмен планирует внедрить децентрализованный протокол и сохранить рекламу в приложении.

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Последнее уголовное дело спецпрокурора против Трампа прекратили

Апелляционный суд США прекратил последнее федеральное уголовное дело против Дональда Трампа по хранению секретных документов. Дело закрыто с правом восстановления после завершения его второго президентского срока.

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Камала Харрис может стать судьей Верховного суда США - СМИ

Судья Соня Сотомайор может уйти в отставку, что позволит Байдену номинировать Харрис на её место. Демократы имеют большинство в Сенате до января, что даёт возможность утвердить кандидатуру.

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