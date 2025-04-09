Верховный суд Соединенных Штатов

Администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой разрешить ограничение на гражданство по праву рождения. Указ лишает гражданства тех, чьи родители нелегально находятся в стране.
Федеральный судья в Вашингтоне признал незаконным увольнение Хэмптона Деллингера с должности главы Офиса спецпрокурора. Трамп не предоставил обоснования для увольнения, что противоречит федеральному законодательству.
Председатель Верховного суда США временно заблокировал выплату $1,5 млрд USAID за уже выполненную работу. Решение поддержало директиву Трампа о сокращении расходов США за рубежом.
Президент США Трамп поручил вице-президенту Вэнсу проконтролировать потенциальную продажу TikTok во избежание запрета в США. Верховный суд отклонил апелляцию ByteDance, а Трамп создал суверенный фонд для возможного приобретения платформы.
Федеральный судья Дебора Бордман приостановила действие указа Трампа об отмене автоматического гражданства для новорожденных в США. Судья признала указ неконституционным и нарушающим 14-ю поправку.
Апелляционный суд США признал неконституционным федеральный закон, запрещающий покупку оружия лицам до 21 года. Решение базируется на Второй поправке, которая защищает право на оружие для всех граждан от 18 лет.
Трамп планирует подписать указ о депортации иностранцев, которые проявляют антисемитизм и участвуют в незаконных акциях. Документ обяжет федеральные ведомства усилить борьбу с антисемитизмом в течение 60 дней.
28 января отмечают День утверждения Государственного флага Украины, Международный день защиты персональных данных и Всемирный день безработных. В 1992 году ВРУ официально утвердила сине-желтый флаг как государственный символ.
Во время инаугурации Дональд Трамп не положил руку на Библию, когда приносил присягу президента США. Мелания Трамп держала две Библии - личную Трампа и историческую Библию Линкольна.
Объединенный комитет Конгресса обнародовал подробный график инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года. Церемония будет включать присягу, парад и выступления известных исполнителей.
Новоизбранный президент США планирует подписать более 100 указов сразу после вступления в должность. Среди приоритетов - массовая депортация нелегальных иммигрантов и визит в Лос-Анджелес из-за пожаров.
Белый дом опроверг слухи о немедленном закрытии TikTok в США, назвав их манипуляцией. Верховный суд оставил в силе требование к ByteDance продать активы, а Трамп готов предоставить компании дополнительное время.
Верховный суд США дал TikTok два дня на передачу контроля от ByteDance американскому владельцу. В случае невыполнения требования, сервис с аудиторией 170 млн пользователей будет заблокирован в США.
Верховный суд США отклонил апелляцию ByteDance, позволив запрету TikTok вступить в силу с воскресенья. Решение относительно будущего приложения будет зависеть от новоизбранного президента Дональда Трампа.
TikTok организует вечеринку Power 30 Awards для инфлюенсеров, которые поддерживали Трампа во время выборов. Мероприятие состоится в последний день срока, когда компания должна отделиться от китайского владельца.
TikTok планирует прекратить работу в США 19 января, если Верховный суд не отменит запрет. Пользователи получат уведомление о блокировке и возможность загрузить свои данные.
Спецпрокурор Джек Смит заявил, что доказательства были достаточными для осуждения Трампа за попытку отменить результаты выборов 2020 года. Дело закрыто из-за избрания Трампа президентом и конституционного иммунитета.
Китайские чиновники оценивают вариант продажи американских операций TikTok Илону Маску, если компания проиграет судебный процесс. Потенциальная сделка может включать интеграцию с платформой X и использование данных для xAI.
Совет директоров Apple отказался прекратить программы Diversity, Equity, and Inclusion, несмотря на давление акционеров. Компания подчеркнула важность политики равных возможностей и ее соответствие законодательству.
Верховный суд США начал слушания по закону о принудительной продаже TikTok из-за угрозы нацбезопасности. Китайская компания ByteDance должна продать платформу до 19 января, или ее деятельность в США будет прекращена.
Большинство судей Верховного суда США склоняются к поддержке закона о запрете TikTok из-за связей с Китаем. Запрет может вступить в силу с 19 января 2025 года, если ByteDance не продаст приложение.
Суд США приговорил Дональда Трампа к «безусловному освобождению» по 34 обвинениям в бизнес-мошенничестве. Верховный суд отклонил просьбу Трампа об отсрочке приговора по делу о выплатах порноактрисе.
Верховный суд США пятью голосами против четырех отклонил просьбу Трампа отсрочить приговор по делу о выплатах Сторми Дэниелс. Решение суда штата Нью-Йорк будет объявлено в пятницу.
Апелляционный суд Нью-Йорка отклонил просьбу Трампа об отсрочке приговора по делу о взятках за молчание. Вынесение приговора состоится в пятницу, за 10 дней до его инаугурации.
Дональд Трамп обратился в Верховный суд с просьбой приостановить запрет TikTok до 2025 года. Он утверждает, что сможет найти политическое решение вопроса после инаугурации, используя свои "выдающиеся навыки в заключении сделок".
Судья Хуан Мерчан отказал адвокатам Трампа в отмене приговора о подкупе порнозвезды в 2016 году. Аргументы защиты о президентском иммунитете и препятствовании исполнительной власти были отклонены.
Апелляционный суд США отказался приостановить запрет TikTok, который вступит в силу 19 января 2025 года. ByteDance должен продать приложение, иначе его удалят из американских магазинов приложений.
Фрэнк Маккорт заявил о готовности приобрести американский TikTok за 20 млрд долларов от инвесторов. Бизнесмен планирует внедрить децентрализованный протокол и сохранить рекламу в приложении.
Апелляционный суд США прекратил последнее федеральное уголовное дело против Дональда Трампа по хранению секретных документов. Дело закрыто с правом восстановления после завершения его второго президентского срока.
Судья Соня Сотомайор может уйти в отставку, что позволит Байдену номинировать Харрис на её место. Демократы имеют большинство в Сенате до января, что даёт возможность утвердить кандидатуру.