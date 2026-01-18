Верховный суд США проверит законность вмешательства Трампа в работу ФРС
Киев • УНН
Верховный суд США рассмотрит дело о попытке Дональда Трампа уволить члена Совета управляющих ФРС Лизу Кук. Это определит пределы влияния Белого дома на монетарную политику.
Верховный суд США готовится рассмотреть дело о попытке президента Дональда Трампа уволить члена Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизу Кук. Этот процесс станет ключевым тестом для независимости центрального банка страны и определит пределы влияния Белого дома на монетарную политику. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Дональд Трамп пытается усилить контроль над финансовыми институтами. Дело Лизы Кук является уже вторым масштабным экономическим спором, дошедшим до Верховного суда после рассмотрения вопроса о законности глобальных импортных тарифов президента.
Юристы отмечают, что подобного вмешательства суда в экономическую политику не наблюдалось со времен "Нового курса" Франклина Рузвельта в 1930-х годах.
Риски политического давления
Эксперты предостерегают, что превращение ФРС в политически зависимый орган может иметь катастрофические последствия для стабильности доллара.
Кажется основным принципом макроэкономики, подкрепленным опытом других стран, что политический контроль над денежной массой, процентными ставками и центральным банком неизбежно приведет к инфляции
Ожидаемые решения
Хотя консервативное большинство суда (6 против 3) ранее часто поддерживало инициативы Трампа, судьи выражают скептицизм относительно расширения президентских полномочий в сфере экономики. Окончательные решения по делам о тарифах и увольнении Лизы Кук ожидаются до конца июня 2026 года.
