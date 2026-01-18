Верховный суд США проверит законность вмешательства Трампа в работу ФРС

$43.180.08
17 января, 12:49 • 14251 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 25087 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 22444 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 33942 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 43799 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 37412 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 54518 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 29028 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 44517 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36395 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета и Федерации киберспорта рф17 января, 16:36 • 6686 просмотра
ЕС заключил историческое торговое соглашение с группой стран Южной Америки17 января, 16:49 • 3996 просмотра
Трамп ввел пошлины на ряд европейских стран из-за их позиции по Гренландии17 января, 17:03 • 5118 просмотра
В Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы по возвращению тепла в 102 жилых дома - Кулеба17 января, 17:21 • 3512 просмотра
Сибига призвал МАГАТЭ и мир заставить россию отказаться от планов атаковать АЭС17 января, 17:44 • 4830 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 22739 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 54521 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 31105 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 62746 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 92788 просмотра
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Хавьер Милей
Биньямин Нетаньяху
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Харьков
Сектор Газа
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 20257 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 18117 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 16370 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 15879 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 27430 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Truth Social
Spotify

Верховный суд США проверит законность вмешательства Трампа в работу ФРС

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Верховный суд США рассмотрит дело о попытке Дональда Трампа уволить члена Совета управляющих ФРС Лизу Кук. Это определит пределы влияния Белого дома на монетарную политику.

Верховный суд США проверит законность вмешательства Трампа в работу ФРС
Лиза Кук. Фото: Reuters

Верховный суд США готовится рассмотреть дело о попытке президента Дональда Трампа уволить члена Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизу Кук. Этот процесс станет ключевым тестом для независимости центрального банка страны и определит пределы влияния Белого дома на монетарную политику. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Дональд Трамп пытается усилить контроль над финансовыми институтами. Дело Лизы Кук является уже вторым масштабным экономическим спором, дошедшим до Верховного суда после рассмотрения вопроса о законности глобальных импортных тарифов президента.

Трамп против ФРС: рынки в панике после попытки увольнения главы центробанка26.08.25, 17:10 • 6199 просмотров

Юристы отмечают, что подобного вмешательства суда в экономическую политику не наблюдалось со времен "Нового курса" Франклина Рузвельта в 1930-х годах.

Риски политического давления

Эксперты предостерегают, что превращение ФРС в политически зависимый орган может иметь катастрофические последствия для стабильности доллара.

Кажется основным принципом макроэкономики, подкрепленным опытом других стран, что политический контроль над денежной массой, процентными ставками и центральным банком неизбежно приведет к инфляции

– отметил Джон Ю, профессор права Университета Калифорнии в Беркли.

Ожидаемые решения

Хотя консервативное большинство суда (6 против 3) ранее часто поддерживало инициативы Трампа, судьи выражают скептицизм относительно расширения президентских полномочий в сфере экономики. Окончательные решения по делам о тарифах и увольнении Лизы Кук ожидаются до конца июня 2026 года. 

В США начали уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла12.01.26, 05:56 • 5889 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Федеральная резервная система
Верховный суд Соединенных Штатов
Reuters
Дональд Трамп