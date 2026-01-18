$43.180.08
17 січня, 12:49
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 25112 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 22461 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 33960 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 43819 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 37426 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 54533 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 29029 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 44520 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 36395 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Верховний суд США перевірить законність втручання Трампа у роботу ФРС

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Верховний суд США розгляне справу щодо спроби Дональда Трампа звільнити членкиню Ради керуючих ФРС Лізу Кук. Це визначить межі впливу Білого дому на монетарну політику.

Верховний суд США перевірить законність втручання Трампа у роботу ФРС
Ліза Кук. Фото: Reuters

Верховний суд США готується розглянути справу щодо спроби президента Дональда Трампа звільнити членкиню Ради керуючих Федеральної резервної системи (ФРС) Лізу Кук. Цей процес стане ключовим тестом для незалежності центрального банку країни та визначить межі впливу Білого дому на монетарну політику. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Дональд Трамп намагається посилити контроль над фінансовими інституціями. Справа Лізи Кук є вже другою масштабною економічною суперечкою, що дійшла до Верховного суду після розгляду питання про законність глобальних імпортних тарифів президента.

Юристи зазначають, що подібного втручання суду в економічну політику не спостерігалося з часів "Нового курсу" Франкліна Рузвельта у 1930–х роках.

Ризики політичного тиску

Експерти застерігають, що перетворення ФРС на політично залежний орган може мати катастрофічні наслідки для стабільності долара.

Здається основним принципом макроекономіки, підкріпленим досвідом інших країн, що політичний контроль над грошовою масою, процентними ставками та центральним банком неминуче призведе до інфляції

– зазначив Джон Ю, професор права Університету Каліфорнії в Берклі.

Очікувані рішення

Хоча консервативна більшість суду (6 проти 3) раніше часто підтримувала ініціативи Трампа, судді висловлюють скептицизм щодо розширення президентських повноважень у сфері економіки. Остаточні рішення у справах щодо тарифів та звільнення Лізи Кук очікуються до кінця червня 2026 року. 

Степан Гафтко

