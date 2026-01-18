Верховний суд США перевірить законність втручання Трампа у роботу ФРС
Верховний суд США розгляне справу щодо спроби Дональда Трампа звільнити членкиню Ради керуючих ФРС Лізу Кук. Це визначить межі впливу Білого дому на монетарну політику.
Верховний суд США готується розглянути справу щодо спроби президента Дональда Трампа звільнити членкиню Ради керуючих Федеральної резервної системи (ФРС) Лізу Кук. Цей процес стане ключовим тестом для незалежності центрального банку країни та визначить межі впливу Білого дому на монетарну політику. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Дональд Трамп намагається посилити контроль над фінансовими інституціями. Справа Лізи Кук є вже другою масштабною економічною суперечкою, що дійшла до Верховного суду після розгляду питання про законність глобальних імпортних тарифів президента.
Юристи зазначають, що подібного втручання суду в економічну політику не спостерігалося з часів "Нового курсу" Франкліна Рузвельта у 1930–х роках.
Ризики політичного тиску
Експерти застерігають, що перетворення ФРС на політично залежний орган може мати катастрофічні наслідки для стабільності долара.
Здається основним принципом макроекономіки, підкріпленим досвідом інших країн, що політичний контроль над грошовою масою, процентними ставками та центральним банком неминуче призведе до інфляції
Очікувані рішення
Хоча консервативна більшість суду (6 проти 3) раніше часто підтримувала ініціативи Трампа, судді висловлюють скептицизм щодо розширення президентських повноважень у сфері економіки. Остаточні рішення у справах щодо тарифів та звільнення Лізи Кук очікуються до кінця червня 2026 року.
