У США розпочали кримінальне розслідування проти голови ФРС Джерома Пауелла
Київ • УНН
Прокуратура округу Колумбія розпочала кримінальне розслідування проти голови ФРС Джерома Пауелла. Справа стосується реконструкції штаб-квартири ФРС та ймовірної дезінформації Конгресу щодо деталей проєкту.
Розслідування, схвалене у листопаді федеральною прокуроркою Жанін Пірро, зосереджене на витратах у розмірі 2,5 мільярда доларів.
Деталі
Розслідування, схвалене у листопаді федеральною прокуроркою Жанін Пірро, зосереджене на витратах у розмірі 2,5 мільярда доларів. За попередніми оцінками, вартість робіт перевищила бюджет на 700 мільйонів доларів.
Основні претензії стосуються свідчень Пауелла в Конгресі у червні минулого року. Тоді голова ФРС заперечував наявність у проєкті "елементів розкоші", таких як VIP-їдальні, приватні ліфти та нові мармурові деталі. Прокурори перевіряють, чи справді ці елементи були вилучені з плану, чи Пауелл свідомо ввів законодавців в оману.
Політичний підтекст та позиція Пауелла
Сам Джером Пауелл називає справу політично вмотивованою. За його словами, адміністрація Дональда Трампа використовує це розслідування як засіб тиску через розбіжності щодо грошово-кредитної політики. Трамп неодноразово критикував голову ФРС за відмову радикально знижувати ключову ставку.
Минулого тижня президент США заявив, що вже визначився з наступником Пауелла. Основним кандидатом на посаду голови ФРС називають радника Трампа Кевіна Хассетта.
