У США розпочали кримінальне розслідування проти голови ФРС Джерома Пауелла

Прокуратура округу Колумбія розпочала кримінальне провадження стосовно голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла. Як повідомляє New York Times, розслідування стосується масштабної реконструкції штаб-квартири ФРС у Вашингтоні та ймовірної дезінформації Конгресу США щодо деталей цього проєкту. Про це пише УНН.

Деталі

Розслідування, схвалене у листопаді федеральною прокуроркою Жанін Пірро, зосереджене на витратах у розмірі 2,5 мільярда доларів. За попередніми оцінками, вартість робіт перевищила бюджет на 700 мільйонів доларів.

Основні претензії стосуються свідчень Пауелла в Конгресі у червні минулого року. Тоді голова ФРС заперечував наявність у проєкті "елементів розкоші", таких як VIP-їдальні, приватні ліфти та нові мармурові деталі. Прокурори перевіряють, чи справді ці елементи були вилучені з плану, чи Пауелл свідомо ввів законодавців в оману.

Політичний підтекст та позиція Пауелла

Сам Джером Пауелл називає справу політично вмотивованою. За його словами, адміністрація Дональда Трампа використовує це розслідування як засіб тиску через розбіжності щодо грошово-кредитної політики. Трамп неодноразово критикував голову ФРС за відмову радикально знижувати ключову ставку.

Минулого тижня президент США заявив, що вже визначився з наступником Пауелла. Основним кандидатом на посаду голови ФРС називають радника Трампа Кевіна Хассетта.

