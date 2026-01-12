В США начали уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла

$42.990.00
50.180.00
ukenru
11 января, 18:21 • 11745 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 19992 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 20718 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 22178 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 40090 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 30547 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 33738 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 43830 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 68398 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 45306 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.5м/с
84%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Словакия прекращает военную помощь Украине и отказывается от участия в гарантиях кредита ЕС11 января, 18:48 • 8512 просмотра
Дети Львова не идут в школу 12 января из-за снегопада: Садовый призвал не пользоваться автоVideo11 января, 19:23 • 2642 просмотра
Отключение света и непогода в Украине: Зеленский сообщил о сверхсложной ситуации в ряде областей11 января, 20:01 • 3008 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта23:46 • 2426 просмотра
Рост азиатских фондовых рынков вслед за США и нефтяное ралли: обзор на 12 января от BloombergPhoto00:00 • 2314 просмотра
публикации
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 40090 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 58869 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 107363 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 133787 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 102900 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джон Хили
Ульф Кристерссон
Музыкант
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Херсонская область
Гренландия
Китай
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto00:45 • 2116 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта23:46 • 2494 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 22284 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 24955 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 80770 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Золото

В США начали уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Прокуратура округа Колумбия начала уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла. Дело касается реконструкции штаб-квартиры ФРС и вероятной дезинформации Конгресса относительно деталей проекта.

В США начали уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла

Прокуратура округа Колумбия начала уголовное производство в отношении главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Как сообщает New York Times, расследование касается масштабной реконструкции штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне и вероятной дезинформации Конгресса США относительно деталей этого проекта. Об этом пишет УНН.

Детали

Расследование, одобренное в ноябре федеральным прокурором Жанин Пирро, сосредоточено на расходах в размере 2,5 миллиарда долларов. По предварительным оценкам, стоимость работ превысила бюджет на 700 миллионов долларов.

Трамп помиловал Руди Джулиани и других фигурантов дела о выборах 2020 года - СМИ10.11.25, 14:42 • 5417 просмотров

Основные претензии касаются показаний Пауэлла в Конгрессе в июне прошлого года. Тогда глава ФРС отрицал наличие в проекте "элементов роскоши", таких как VIP-столовые, частные лифты и новые мраморные детали. Прокуроры проверяют, действительно ли эти элементы были изъяты из плана, или Пауэлл сознательно ввел законодателей в заблуждение.

Политический подтекст и позиция Пауэлла

Сам Джером Пауэлл называет дело политически мотивированным. По его словам, администрация Дональда Трампа использует это расследование как средство давления из-за разногласий относительно денежно-кредитной политики. Трамп неоднократно критиковал главу ФРС за отказ радикально снижать ключевую ставку.

На прошлой неделе президент США заявил, что уже определился с преемником Пауэлла. Основным кандидатом на должность главы ФРС называют советника Трампа Кевина Хассетта.

Президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик объявил об отставке12.11.25, 21:11 • 4756 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Недвижимость
Государственный бюджет
Джером Пауэлл
Федеральная резервная система
The New York Times
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты