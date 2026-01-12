В США начали уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла
Прокуратура округа Колумбия начала уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла. Дело касается реконструкции штаб-квартиры ФРС и вероятной дезинформации Конгресса относительно деталей проекта.
Детали
Расследование, одобренное в ноябре федеральным прокурором Жанин Пирро, сосредоточено на расходах в размере 2,5 миллиарда долларов. По предварительным оценкам, стоимость работ превысила бюджет на 700 миллионов долларов.
Основные претензии касаются показаний Пауэлла в Конгрессе в июне прошлого года. Тогда глава ФРС отрицал наличие в проекте "элементов роскоши", таких как VIP-столовые, частные лифты и новые мраморные детали. Прокуроры проверяют, действительно ли эти элементы были изъяты из плана, или Пауэлл сознательно ввел законодателей в заблуждение.
Политический подтекст и позиция Пауэлла
Сам Джером Пауэлл называет дело политически мотивированным. По его словам, администрация Дональда Трампа использует это расследование как средство давления из-за разногласий относительно денежно-кредитной политики. Трамп неоднократно критиковал главу ФРС за отказ радикально снижать ключевую ставку.
На прошлой неделе президент США заявил, что уже определился с преемником Пауэлла. Основным кандидатом на должность главы ФРС называют советника Трампа Кевина Хассетта.
