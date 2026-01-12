В США начали уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла

Прокуратура округа Колумбия начала уголовное производство в отношении главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Как сообщает New York Times, расследование касается масштабной реконструкции штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне и вероятной дезинформации Конгресса США относительно деталей этого проекта. Об этом пишет УНН.

Детали

Расследование, одобренное в ноябре федеральным прокурором Жанин Пирро, сосредоточено на расходах в размере 2,5 миллиарда долларов. По предварительным оценкам, стоимость работ превысила бюджет на 700 миллионов долларов.

Трамп помиловал Руди Джулиани и других фигурантов дела о выборах 2020 года - СМИ

Основные претензии касаются показаний Пауэлла в Конгрессе в июне прошлого года. Тогда глава ФРС отрицал наличие в проекте "элементов роскоши", таких как VIP-столовые, частные лифты и новые мраморные детали. Прокуроры проверяют, действительно ли эти элементы были изъяты из плана, или Пауэлл сознательно ввел законодателей в заблуждение.

Политический подтекст и позиция Пауэлла

Сам Джером Пауэлл называет дело политически мотивированным. По его словам, администрация Дональда Трампа использует это расследование как средство давления из-за разногласий относительно денежно-кредитной политики. Трамп неоднократно критиковал главу ФРС за отказ радикально снижать ключевую ставку.

На прошлой неделе президент США заявил, что уже определился с преемником Пауэлла. Основным кандидатом на должность главы ФРС называют советника Трампа Кевина Хассетта.

Президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик объявил об отставке