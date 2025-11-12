$42.010.06
15:53 • 12788 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
15:00 • 24479 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
14:21 • 25318 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
13:55 • 28948 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 28437 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12 ноября, 12:03 • 28197 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 44520 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 62450 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 81719 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 129136 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик объявил об отставке

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик, первый темнокожий и открытый гей на этой должности, сообщил об отставке после завершения своего срока 28 февраля 2026 года. Его решение стало неожиданным на фоне стремлений президента Дональда Трампа усилить влияние на политику ФРС.

Президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик объявил об отставке
Фото: Reuters

Президент Федеральной резервной системы Атланты Рафаэль Бостик, первый темнокожий и открытый гей на этой должности, сообщил в среду, что уйдет в отставку после завершения своего срока 28 февраля 2026 года. Его решение стало неожиданным на фоне стремлений президента Дональда Трампа усилить влияние на политику ФРС. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По моему мнению, условия на рынке труда не оправдывают агрессивной реакции ФРС, пока инфляция остается слишком высокой 

– отметил Бостик. 

Он присоединялся к дискуссиям по монетарной политике, хотя не имеет права голоса в регулярных голосованиях по установлению ставок, и порой откровенно высказывался об экономической справедливости, особенно после протестов 2020 года.

Федеральная резервная система США в очередной раз приняла решение не снижать учетную ставку31.07.25, 05:12 • 4495 просмотров

Уход Бостика происходит на фоне политического давления администрации Трампа, которая пытается повлиять на Совет управляющих ФРС и будущее руководство банка, включая возможный выбор замены председателя Джерома Пауэлла. По словам аналитиков, это уже второй уход директора регионального ФРС в этом году, что может усложнить принятие решений по снижению процентных ставок и смягчению монетарной политики.

В течение восьми с половиной лет на посту Бостик неоднократно оказывался в центре критики консерваторов из-за внимания к социальной справедливости и споров относительно торговой деятельности политиков, но в то же время оставался сторонником осторожной монетарной политики для сдерживания инфляции.

Трамп против ФРС: рынки в панике после попытки увольнения главы центробанка26.08.25, 17:10 • 6113 просмотров

Степан Гафтко

