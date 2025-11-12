Президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик объявил об отставке

Фото: Reuters

Президент Федеральной резервной системы Атланты Рафаэль Бостик, первый темнокожий и открытый гей на этой должности, сообщил в среду, что уйдет в отставку после завершения своего срока 28 февраля 2026 года. Его решение стало неожиданным на фоне стремлений президента Дональда Трампа усилить влияние на политику ФРС. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По моему мнению, условия на рынке труда не оправдывают агрессивной реакции ФРС, пока инфляция остается слишком высокой – отметил Бостик.

Он присоединялся к дискуссиям по монетарной политике, хотя не имеет права голоса в регулярных голосованиях по установлению ставок, и порой откровенно высказывался об экономической справедливости, особенно после протестов 2020 года.

Уход Бостика происходит на фоне политического давления администрации Трампа, которая пытается повлиять на Совет управляющих ФРС и будущее руководство банка, включая возможный выбор замены председателя Джерома Пауэлла. По словам аналитиков, это уже второй уход директора регионального ФРС в этом году, что может усложнить принятие решений по снижению процентных ставок и смягчению монетарной политики.

В течение восьми с половиной лет на посту Бостик неоднократно оказывался в центре критики консерваторов из-за внимания к социальной справедливости и споров относительно торговой деятельности политиков, но в то же время оставался сторонником осторожной монетарной политики для сдерживания инфляции.

