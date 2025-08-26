Трамп против ФРС: рынки в панике после попытки увольнения главы центробанка

Из-за того, что американский президент Дональд Трамп решил отстранить от исполнения обязанностей руководительницу Федеральной резервной системы Лизу Кук, на рынке долгосрочных облигаций началась паника, что вызвало волну продаж. Инвесторы также начали бояться, что атака на независимость ФРС может подорвать доверие к финансовым институтам Америки, а также ускорить инфляцию.

На американском рынке во вторник резко выросли продажи государственных долгосрочных облигаций. Произошло это после того, как Дональд Трамп уволил Лизу Кук, которая была главой ФРС. Ее обвинили в "ипотечном мошенничестве", но экономисты называют этот шаг политическим вмешательством в работу Центрального банка. Разрыв между краткосрочными и долгосрочными казначейскими бумагами и их доходностью достиг почти трехлетнего максимума, а это более 1,2 процентного пункта.

Доллар отреагировал падением на 0,3% по отношению к основным мировым валютам, а двухлетние облигации потеряли в доходности до 3,7%. В то же время доходность 30-летних бумаг поднималась до 4,91%, демонстрируя отток инвесторов из долгосрочных активов.

Экономисты предупреждают, что независимость ФРС оказалась под угрозой.

Люди платят высокую цену из-за более высокой инфляции и ставок, когда политики подрывают автономию центробанка – заявила главный экономист ING Марике Блом.

На Уолл-стрит также зафиксировали беспокойство. Goldman Sachs назвал рыночную реакцию "симптомом отказа от риска в американских активах". Другие инвесторы подчеркнули, что любое вмешательство в работу ФРС повышает так называемую "премию за риск" и делает долгосрочный долг США дороже.

Критика звучит и со стороны политиков. Сенатор-демократ Элизабет Уоррен назвала действия Трампа "авторитарным захватом власти", а юристы напоминают, что Белый дом еще должен доказать законность увольнения Кук в суде.

Аналитики Deutsche Bank предупреждают об опасной тенденции – "фискальном доминировании", когда центральные банки вынуждены подстраиваться под политические потребности правительства по обслуживанию долгов, а не под экономические реалии.

То, что рынок не демонстрирует большей обеспокоенности, удивляет нас еще больше. Инвесторы слишком самодовольны относительно риска потери независимости ФРС – заявил стратег Deutsche Bank Джордж Саравелос.

