Эксклюзив
12:42 • 15203 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
10:16 • 43167 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
11:34 • 24252 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский
Эксклюзив
11:32 • 41996 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23 • 24077 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 104671 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 53548 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 52883 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 176465 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 95205 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Трамп против ФРС: рынки в панике после попытки увольнения главы центробанка

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Решение Дональда Трампа уволить руководителя ФРС Лизу Кук спровоцировало падение на рынке облигаций США. Инвесторы опасаются подрыва доверия к финансовым институтам и ускорения инфляции.

Трамп против ФРС: рынки в панике после попытки увольнения главы центробанка

Из-за того, что американский президент Дональд Трамп решил отстранить от исполнения обязанностей руководительницу Федеральной резервной системы Лизу Кук, на рынке долгосрочных облигаций началась паника, что вызвало волну продаж. Инвесторы также начали бояться, что атака на независимость ФРС может подорвать доверие к финансовым институтам Америки, а также ускорить инфляцию.

Об этом говорится в материале Financial Times, пишет УНН.

Детали

На американском рынке во вторник резко выросли продажи государственных долгосрочных облигаций. Произошло это после того, как Дональд Трамп уволил Лизу Кук, которая была главой ФРС. Ее обвинили в "ипотечном мошенничестве", но экономисты называют этот шаг политическим вмешательством в работу Центрального банка. Разрыв между краткосрочными и долгосрочными казначейскими бумагами и их доходностью достиг почти трехлетнего максимума, а это более 1,2 процентного пункта.

Трамп провел чистки в Совете национальной безопасности США - FT24.05.25, 10:19 • 4450 просмотров

Доллар отреагировал падением на 0,3% по отношению к основным мировым валютам, а двухлетние облигации потеряли в доходности до 3,7%. В то же время доходность 30-летних бумаг поднималась до 4,91%, демонстрируя отток инвесторов из долгосрочных активов.

Экономисты предупреждают, что независимость ФРС оказалась под угрозой. 

Люди платят высокую цену из-за более высокой инфляции и ставок, когда политики подрывают автономию центробанка

– заявила главный экономист ING Марике Блом.

На Уолл-стрит также зафиксировали беспокойство. Goldman Sachs назвал рыночную реакцию "симптомом отказа от риска в американских активах". Другие инвесторы подчеркнули, что любое вмешательство в работу ФРС повышает так называемую "премию за риск" и делает долгосрочный долг США дороже.

Критика звучит и со стороны политиков. Сенатор-демократ Элизабет Уоррен назвала действия Трампа "авторитарным захватом власти", а юристы напоминают, что Белый дом еще должен доказать законность увольнения Кук в суде.

Аналитики Deutsche Bank предупреждают об опасной тенденции – "фискальном доминировании", когда центральные банки вынуждены подстраиваться под политические потребности правительства по обслуживанию долгов, а не под экономические реалии.

То, что рынок не демонстрирует большей обеспокоенности, удивляет нас еще больше.  Инвесторы слишком самодовольны относительно риска потери независимости ФРС

– заявил стратег Deutsche Bank Джордж Саравелос.

Напомним

Цена золота на азиатских торгах выросла до двухнедельного максимума. Это произошло на фоне падения доллара и конфликта между Дональдом Трампом и Федеральной резервной системой США.

Степан Гафтко

Новости МираФинансы
Доллар США
Федеральная резервная система
Дойче Банк
Financial Times
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты