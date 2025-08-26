Золото досягло двотижневого максимуму: в чому причина

На азійських торгах у вівторок золото зросло в ціні до двотижневого максимуму. Причиною стали як падіння долара, так і загострення протистояння між Дональдом Трампом і Федеральною резервною системою США після гучної заяви президента про звільнення Лізи Кук. Про це повідомляє Іnvesting, пише УНН.

Деталі

Золото знову підтвердило свій статус "тихої гавані" для інвесторів: у ніч на вівторок його котирування на світових ринках піднялися до максимальних за останні два тижні рівнів. На азійських торгах спотова ціна зросла на 0,3% і склала 3 375,29 долара за унцію, а жовтневі ф’ючерси додали 0,2%, досягнувши 3 423,95 долара. У піковий момент ціна піднімалася до 3 386,49 долара за унцію.

Основним фактором зростання став політичний скандал у США. Дональд Трамп у відкритому листі заявив, що має намір звільнити Лізу Кук з посади голови ФРС, звинувативши її у фінансових махінаціях. Кук різко відкинула звинувачення, наголосивши, що президент не має повноважень усунути її від виконання обов’язків. Конфлікт викликав сумніви у збереженні незалежності головного фінансового регулятора країни.

Ринки відреагували миттєво: інвестори почали активно вкладатися в золото та інші дорогоцінні метали. Ослаблення долара додатково підживило цей тренд. Платина піднялася на 0,1% до 1 346,40 долара за унцію, срібло – на 0,7% до 38,85 долара.

Не залишилися осторонь і промислові метали. На Лондонській біржі металів мідь зросла на 0,7% до 9 848,85 долара за тонну, а на COMEX – на 0,4% до 4,55 долара за фунт. Попит на метали стимулювали очікування майбутнього зниження ставок ФРС, про яке минулого тижня обережно заговорив Джером Пауелл.

Проте послідовні атаки Трампа на Федеральний резерв посилюють тривогу інвесторів. Якщо незалежність ФРС буде поставлена під сумнів, це може серйозно вдарити по довірі до американської економіки. А поки що головним бенефіціаром залишається золото, яке знову стало головним інструментом захисту капіталу в умовах політичної та фінансової нестабільності.

Нагадаємо

Попри попереднє зростання вартості монетарного золота, як методу збереження грошей, його популярність як ювелірного металу значно знизилась. Як зазначила в коментарі для УНН експертка у сфері фінансів Олена Сосєдка, найбільше це відобразилось на ключових ринках - Індії та Китаї.

"Ціни на золото на глобальному ринку стали настільки високими, що це знизило популярність на покупку золотих прикрас. Найбільше ці відобразилось на таких ключових ринках, як Індія та Китай, однак глобальне зниження попиту відчувається по всьому світу. Через зростання ціни колишні фанати золотих прикрас все більше надають перевагу іншим дорогоцінним металам. Натомість золото частіше розглядають, як спосіб збереження капіталу в умовах економічної нестабільності та високого рівня інфляції. А не як предмет повсякденного використання", - розповіла Олена Сосєдка.

Окрім того, аналітики одного з найбільших і найвпливовіших інвестиційних банків у світі Goldman Sachs прогнозують - якщо долар продовжить падіння, вже до кінця 2025 року вартість золота сягне позначки $3 700 за тройську унцію.