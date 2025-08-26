$41.430.15
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
05:36 • 6544 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 18009 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 105517 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 68893 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 67406 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 194442 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 186118 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 70546 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах
24 серпня, 13:49 • 67631 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
Золото досягло двотижневого максимуму: в чому причина

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Ціна золота на азійських торгах зросла до двотижневого максимуму. Це сталося на тлі падіння долара та конфлікту між Дональдом Трампом і Федеральною резервною системою США.

Золото досягло двотижневого максимуму: в чому причина

На азійських торгах у вівторок золото зросло в ціні до двотижневого максимуму. Причиною стали як падіння долара, так і загострення протистояння між Дональдом Трампом і Федеральною резервною системою США після гучної заяви президента про звільнення Лізи Кук. Про це повідомляє Іnvesting, пише УНН.

Деталі

Золото знову підтвердило свій статус "тихої гавані" для інвесторів: у ніч на вівторок його котирування на світових ринках піднялися до максимальних за останні два тижні рівнів. На азійських торгах спотова ціна зросла на 0,3% і склала 3 375,29 долара за унцію, а жовтневі ф’ючерси додали 0,2%, досягнувши 3 423,95 долара. У піковий момент ціна піднімалася до 3 386,49 долара за унцію.

Основним фактором зростання став політичний скандал у США. Дональд Трамп у відкритому листі заявив, що має намір звільнити Лізу Кук з посади голови ФРС, звинувативши її у фінансових махінаціях. Кук різко відкинула звинувачення, наголосивши, що президент не має повноважень усунути її від виконання обов’язків. Конфлікт викликав сумніви у збереженні незалежності головного фінансового регулятора країни.

Ринки відреагували миттєво: інвестори почали активно вкладатися в золото та інші дорогоцінні метали. Ослаблення долара додатково підживило цей тренд. Платина піднялася на 0,1% до 1 346,40 долара за унцію, срібло – на 0,7% до 38,85 долара.

Не залишилися осторонь і промислові метали. На Лондонській біржі металів мідь зросла на 0,7% до 9 848,85 долара за тонну, а на COMEX – на 0,4% до 4,55 долара за фунт. Попит на метали стимулювали очікування майбутнього зниження ставок ФРС, про яке минулого тижня обережно заговорив Джером Пауелл.

Проте послідовні атаки Трампа на Федеральний резерв посилюють тривогу інвесторів. Якщо незалежність ФРС буде поставлена під сумнів, це може серйозно вдарити по довірі до американської економіки. А поки що головним бенефіціаром залишається золото, яке знову стало головним інструментом захисту капіталу в умовах політичної та фінансової нестабільності.

Нагадаємо

Попри попереднє зростання вартості монетарного золота, як методу збереження грошей, його популярність як ювелірного металу значно знизилась. Як зазначила в коментарі для УНН експертка у сфері фінансів Олена Сосєдка, найбільше це відобразилось на ключових ринках - Індії та Китаї.

"Ціни на золото на глобальному ринку стали настільки високими, що це знизило популярність на покупку золотих прикрас. Найбільше ці відобразилось на таких ключових ринках, як Індія та Китай, однак глобальне зниження попиту відчувається по всьому світу. Через зростання ціни колишні фанати золотих прикрас все більше надають перевагу іншим дорогоцінним металам. Натомість золото частіше розглядають, як спосіб збереження капіталу в умовах економічної нестабільності та високого рівня інфляції. А не як предмет повсякденного використання", - розповіла Олена Сосєдка.

Окрім того, аналітики одного з найбільших і найвпливовіших інвестиційних банків у світі Goldman Sachs прогнозують - якщо долар продовжить падіння, вже до кінця 2025 року вартість золота сягне позначки $3 700 за тройську унцію.

Степан Гафтко

