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Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав

Київ • УНН

 • 280 перегляди

Ціна золота на початку серпня 2025 року досягла 134 480 гривень за тройську унцію, що на понад 20% більше, ніж у грудні 2024 року. Глобальний попит на золото зріс на 3%, при цьому інвестиційний попит збільшився на 78%, а попит на ювелірні прикраси знизився.

Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав

Золото знову на піку популярності на глобальному ринку. У 2025 році ціни на дорогоцінний метал продовжують бити рекорди історичного максимуму. Що за цим стоїть: емоції інвесторів чи фундаментальні причини? Розбирається УНН.

Станом на початок серпня 2025 року спотова ціна золота становить приблизно 134 480 гривень за тройську унцію — міжнародну одиницю вимірювання ваги дорогоцінних металів, що дорівнює 31,1 грама. Це еквівалентно близько 4 320 гривень за грам дорогоцінного металу. При цьому, в грудні 2024 середня вартість золота становила приблизно 110 300 грн за тройську унцію. Тобто, вартість золота за сім місяців зросла на понад 20%.

Попри те, що золото зазвичай сприймається як актив, на який не впливає інфляція, нинішнє зростання цін має значно ширше підґрунтя і воно куди глибше, ніж реакція на економічну турбулентність.

За даними World Gold Council, у другому кварталі 2025 року глобальний попит на золото сягнув 1 248,8 тонни. Що на 3 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. Проте найцікавіше в структурі попиту.

Інвестиційний попит на золото у другому кварталі 2025 року зріс на 78 %, насамперед завдяки значним потокам коштів у ETF-фонди та фізичне золото. Наприклад, лише з початку 2025 року в SPDR Gold Shares та інші подібні фонди надійшло понад $8,5 млрд. 

Водночас популярність золота як ювелірного металу значно знизилась, зазначила експертка у сфері фінансів Олена Сосєдка. Вона додала, що зараз для багатьох інвесторів золото це антикризовий актив, який виступає фінансовим "якорем" у періоди турбулентності на ринках.

Ціни на золото на глобальному ринку стали настільки високими, що це знизило популярність на покупку золотих прикрас. Найбільше ці відобразилось на таких ключових ринках, як Індія та Китай, однак глобальне зниження попиту відчувається по всьому світу. Через зростання ціни колишні фанати золотих прикрас все більше надають перевагу іншим дорогоцінним металам. Натомість золото частіше розглядають, як спосіб збереження капіталу в умовах економічної нестабільності та високого рівня інфляції. А не як предмет повсякденного використання

- пояснила тенденції ринку Олена Сосєдка.

Глобальних чинників зростання вартості золота можна виділити кілька. По-перше, у світі спостерігається глобальна геополітична напруга: у Південно-Східній Азії, Європі та Близькому Сході, що активізує попит на захист активів. По-друге, падіння курсу долара стимулює попит на золото з боку інвесторів з інших валютних зон. По-третє, центральні банки не зупиняють закупівлі золота. Так, у другому кварталі 2025 року вони придбали 166,5 тонн золота, що на 41 % вище середнього рівня за попереднє десятиліття.

Крім того, аналітики Goldman Sachs – одного з найбільших і найвпливовіших інвестиційних банків у світі, прогнозують, що у випадку, якщо долар продовжить падіння, а ситуація у світі не стабілізується – вже до кінця 2025 року вартість золота сягне позначки $3 700 за тройську унцію.

Тож, зростання вартості золота – це не випадковість і не тимчасова реакція ринку. Це наслідок глибоких змін у глобальній економіці, де інвестори знову обирають золото як надійний спосіб захистити свій капітал у нестабільні часи.

Поки у світі зберігається економічна невизначеність, а фінансова система намагається знайти нову рівновагу, золото залишається надійним і перевіреним активом як для звичайних інвесторів, так і для центральних банків.

Лілія Подоляк

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