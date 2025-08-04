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Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Цена золота в начале августа 2025 года достигла 134 480 гривен за тройскую унцию, что более чем на 20% больше, чем в декабре 2024 года. Глобальный спрос на золото вырос на 3%, при этом инвестиционный спрос увеличился на 78%, а спрос на ювелирные украшения снизился.

Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал

Золото снова на пике популярности на глобальном рынке. В 2025 году цены на драгоценный металл продолжают бить рекорды исторического максимума. Что за этим стоит: эмоции инвесторов или фундаментальные причины? Разбирается УНН.

По состоянию на начало августа 2025 года спотовая цена золота составляет примерно 134 480 гривен за тройскую унцию — международную единицу измерения веса драгоценных металлов, равную 31,1 грамма. Это эквивалентно около 4 320 гривен за грамм драгоценного металла. При этом, в декабре 2024 года средняя стоимость золота составляла примерно 110 300 грн за тройскую унцию. То есть, стоимость золота за семь месяцев выросла более чем на 20%.

Несмотря на то, что золото обычно воспринимается как актив, на который не влияет инфляция, нынешний рост цен имеет значительно более широкую основу и он куда глубже, чем реакция на экономическую турбулентность.

По данным World Gold Council, во втором квартале 2025 года глобальный спрос на золото достиг 1 248,8 тонны. Что на 3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако самое интересное в структуре спроса.

Инвестиционный спрос на золото во втором квартале 2025 года вырос на 78 %, прежде всего благодаря значительным потокам средств в ETF-фонды и физическое золото. Например, только с начала 2025 года в SPDR Gold Shares и другие подобные фонды поступило более $8,5 млрд.

В то же время популярность золота как ювелирного металла значительно снизилась, отметила эксперт в сфере финансов Елена Соседка. Она добавила, что сейчас для многих инвесторов золото это антикризисный актив, который выступает финансовым "якорем" в периоды турбулентности на рынках.

Цены на золото на глобальном рынке стали настолько высокими, что это снизило популярность на покупку золотых украшений. Больше всего это отразилось на таких ключевых рынках, как Индия и Китай, однако глобальное снижение спроса ощущается по всему миру. Из-за роста цены бывшие фанаты золотых украшений все больше отдают предпочтение другим драгоценным металлам. Зато золото чаще рассматривают, как способ сохранения капитала в условиях экономической нестабильности и высокого уровня инфляции. А не как предмет повседневного использования

- объяснила тенденции рынка Елена Соседка.

Глобальных факторов роста стоимости золота можно выделить несколько. Во-первых, в мире наблюдается глобальное геополитическое напряжение: в Юго-Восточной Азии, Европе и Ближнем Востоке, что активизирует спрос на защиту активов. Во-вторых, падение курса доллара стимулирует спрос на золото со стороны инвесторов из других валютных зон. В-третьих, центральные банки не останавливают закупки золота. Так, во втором квартале 2025 года они приобрели 166,5 тонн золота, что на 41 % выше среднего уровня за предыдущее десятилетие.

Кроме того, аналитики Goldman Sachs – одного из крупнейших и самых влиятельных инвестиционных банков в мире, прогнозируют, что в случае, если доллар продолжит падение, а ситуация в мире не стабилизируется – уже к концу 2025 года стоимость золота достигнет отметки $3 700 за тройскую унцию.

Итак, рост стоимости золота – это не случайность и не временная реакция рынка. Это следствие глубоких изменений в глобальной экономике, где инвесторы снова выбирают золото как надежный способ защитить свой капитал в нестабильные времена.

Пока в мире сохраняется экономическая неопределенность, а финансовая система пытается найти новое равновесие, золото остается надежным и проверенным активом как для обычных инвесторов, так и для центральных банков.

Лилия Подоляк

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