Единые европейские вооружённые силы вместе с НАТО и национальными силами могут не справиться с вероятным нападением России. Об этом во время выступления на 72-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, сообщает УНН.

Детали

По его словам, он не выступает против идеи создания единых европейских вооружённых сил. При этом, если такую структуру создадут, она должна заменить национальные армии стран ЕС, чтобы не дублировать функции и обязанности.

Если существуют европейские вооружённые силы, то не может быть и национальных вооружённых сил. У США есть единые вооружённые силы. Не существует отдельной армии или флота для штата Нью-Йорк или для штата Калифорния. Это единые интегрированные вооружённые силы. Если Европа сможет это реализовать — прекрасно — сказал Рютте.

Он выразил сомнение, что такой формат удастся реализовать в ближайшее время, и привёл пример вероятного нападения России на европейские страны.

"Если Путин нападёт, нам сначала понадобится две-три недели, чтобы договориться, кто что будет делать, и к тому времени он, вероятно, уже окажется в Роттердаме, прежде чем мы примем решение", — спрогнозировал генсек НАТО.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс будет защищать каждый сантиметр территории Польши. Его заявление прозвучало на следующий день после того, как Польша сообщила о нарушении своего воздушного пространства Россией тремя объектами.

В войне России против Украины не будет победителей — Рютте