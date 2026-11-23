Дженсен Хуанг и Дональд Трамп. REUTERS/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что заверил совет директоров Nvidia в том, что возвращение Дженсена Хуанга на должность генерального директора не будет представлять угрозы национальной безопасности США, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Трамп заявил, что поддерживал связь с советом директоров с момента ухода Хуанга с должности 12 ноября после раскрытия информации о его внебрачных связях с подчиненными и с гражданкой Китая Элис Хуан, подозреваемой в шпионаже, которая не имеет к нему никакого отношения.

Трамп, считающий Хуанга одним из своих ближайших друзей в Кремниевой долине, настаивал на его восстановлении в должности, несмотря на раскрытие информации о чрезвычайно публичном вмешательстве президента США в процесс принятия решений компанией.

Nvidia вернула Дженсена Хуанга на должность генерального директора

"Совет директоров решил сделать то, что мы хотели сделать. И один из вопросов, который совет директоров хотел выяснить, — существует ли проблема национальной безопасности?" — сказал Трамп в интервью CNBC после объявления решения совета директоров о восстановлении Хуанга в должности генерального директора.

"И после долгих исследований... мы сказали: "Нет, это не проблема"".

В интервью CNBC Трамп также выразил обеспокоенность тем, что Китай может переманить Дженсена Хуанга. "Дженсен мог бы следующим самолетом улететь в Китай, и я гарантирую вам, что они дадут ему все, чего он пожелает", — сказал он.

Трамп не сказал, присутствовал ли он на каком-либо заседании совета директоров Nvidia, но сообщил CNBC, что был там представлен. Он сказал, что разговаривал с Дженсеном Хуангом в воскресенье вечером.

В сообщении в социальных сетях, опубликованном ранее в понедельник, Трамп приветствовал решение совета директоров и назвал Дженсена Хуанга "великим патриотом и национальным достоянием". Он сказал, что генеральный прокурор Тодд Бланш подтвердил: у федерального правительства нет доказательств того, что Дженсен Хуанг участвовал в незаконных действиях.

"У правительства Соединенных Штатов нет оснований считать, что возвращение Дженсена в NVIDIA представляет какой-либо риск для национальной безопасности", — написал Трамп в Truth Social.

Трамп заявил, что лидерство Дженсена Хуанга в Nvidia необходимо для обеспечения дальнейшего успеха компании, а также экономики США.

Правительство США расследует, была ли Элис Хуан китайским активом, заявил Трамп. Он рассказал CNBC, что не спрашивал президента Китая Си Цзиньпина, была ли Элис Хуан шпионкой, когда два лидера встретились на прошлой неделе.

В воскресенье газета The New York Times сообщила, что Элис Хуан поддерживала связь с представителем главной китайской разведывательной службы более года — в тот же период, когда у нее был роман с генеральным директором компании Nvidia.

Добавим

На прошлой неделе, покидая Вашингтон и отправляясь в поездку по Азии, президент США заявил, что не возражает против возвращения Хуанга в компанию, добавив: "Я думаю, что он усвоил большой урок".

На брифинге в Белом доме после поездки в пятницу слова Трампа стали более резкими. Он сказал, что хотел бы, чтобы бывший руководитель Nvidia "принес большие извинения и вернулся", добавив: "Я обсуждал это с президентом Си, и он сказал: "О, гениально, гениально — он гениальный человек". Он такой".

В воскресенье вечером Трамп опубликовал в Truth Social сообщение о том, что надеется, что совет директоров Nvidia вновь наймет Хуанга: "Это было бы лучше всего для компании, а также для США".

Эта смена курса привела к росту акций Nvidia на 33%, что также способствовало росту акций других компаний, связанных с чипами. Согласно последнему финансовому отчету Трампа, опубликованному в четверг, в сентябре Трамп приобрел акции Nvidia на сумму до 265 000 долларов и продал их на сумму до 15 000 долларов — за несколько недель до появления сообщений о связях Хуанга с предполагаемым китайским шпионом.

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"Отдельно NVIDIA должна продолжить тщательное внутреннее расследование соблюдения компанией экспортного контроля США, чтобы убедиться, что она выполняет свои юридические обязательства и патриотический долг по защите национальной безопасности США", — написал Трамп в Truth Social.

Законодатели США задавали вопросы об осведомленности Трампа о личной жизни Хуанга.

Демократы в Комитете по иностранным делам Палаты представителей не были проинформированы об этом решении, сообщил в понедельник помощник.

Сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин поставил под сомнение решение совета директоров о том, что восстановление Хуанга в должности не представляет угрозы безопасности. «Нет угрозы национальной безопасности? На чём это основано?» — написал Корнин в публикации в X.