В понедельник, 23 ноября, биткоин подскочил почти на 6%, до 65 000 долларов, присоединившись к мощному ралли акций технологических компаний после того, как Nvidia Corp. восстановила Дженсена Хуанга в должности генерального директора, на фоне возвращения инвесторов к более рискованным активам после нескольких недель активных распродаж. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Рост принес некоторое облегчение криптовалюте после семи последовательных недель падения — самой продолжительной серии потерь со времени краха Terra-Luna в 2022 году. Рост произошел несмотря на ускорение оттока средств из зарегистрированных в США биржевых фондов (ETF), торгующих биткоинами, которые потеряли около 1,8 миллиарда долларов на прошлой неделе, что стало крупнейшим оттоком с июня.

Nvidia объявила о возвращении Хуанга после беспрецедентного вмешательства администрации Трампа. В понедельник, 23 ноября, компания заявила, что уверена: Хуанг не поставит под угрозу национальную безопасность после "сообщений от высокопоставленных чиновников правительства Соединенных Штатов". Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Nvidia вернуть Хуанга после его отставки, которая произошла после разоблачения его романа с предполагаемой китайской шпионкой.

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В выходные биткоин упал до более чем двухлетнего минимума, снизившись до 55 254 долларов 21 ноября. Оригинальная криптовалюта потеряла более половины своей стоимости с момента достижения пика выше 126 000 долларов в октябре 2025 года и стоила меньше, чем тогда, когда дружественно настроенный к криптовалютам Трамп вернулся в Белый дом.

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Тем не менее инвесторы все быстрее выводят деньги из биржевых фондов (ETF), торгующих биткоинами, лишая криптовалюту ключевого источника поддержки.

По данным Bloomberg, на прошлой неделе из 12 ETF был зафиксирован чистый отток средств объемом около 1,8 миллиарда долларов, что является крупнейшим показателем с июня и четвертой неделей подряд.

В последние недели биткоин столкнулся с рядом проблем. Взлом Binance на 6 миллиардов долларов в конце октября потряс криптовалютные рынки. Слабость в торговле, связанной с искусственным интеллектом, и ожидания повышения процентных ставок в США также снизили спрос на более рискованные активы.

Отток средств из ETF повышает риск более нестабильного рынка биткоина, поскольку эти фонды были важным источником спроса с момента их запуска в США в 2024 году. С начала года инвесторы вывели из фондов более 3,7 миллиарда долларов.

Лидером по оттоку стал iShares Bitcoin Trust компании BlackRock Inc. В пятницу из фонда был зафиксирован рекордный однодневный отток средств в размере 544 миллионов долларов.

По словам генерального директора Koinly Робина Сингха, в этом месяце наблюдался отток средств из большинства американских спотовых биткоин-ETF.

"Удержание биткоина выше 60 000 долларов вряд ли является убедительным доказательством того, что какое-либо восстановление уже началось, — сказал Сингх. — Я не удивлюсь, если в ближайшее время биткоин снова опустится до уровня 50 000 долларов".

Сингх также отметил, что биткоин может потерять внимание инвесторов в период новогодних праздников, поскольку будет меньше факторов, способных привлечь новый спрос.

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