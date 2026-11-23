Бюджет ЕС на 2027 год с 199,7 млрд евро обязательств и 211,5 млрд евро платежей утвердил Совет ЕС 23 ноября. Об этом сообщили в евроинституте, пишет УНН.

Детали

"Сегодня Совет (ЕС) официально утвердил бюджет ЕС на 2027 год — седьмой и последний годовой бюджет текущего MFF (многолетнего бюджета — ред.) на 2021–2027 годы. Бюджет был предварительно согласован 11 ноября 2026 года в ходе переговоров с Европейским парламентом", — говорится в сообщении.

Бюджет на 2027 год, как сообщается, составляет 199,7 млрд евро общих обязательств и 211,5 млрд евро общих платежей. В этом году также было оставлено 710,1 млн евро в рамках установленных ограничений расходов текущего MFF, что, как отмечается, позволяет ЕС реагировать на непредвиденные потребности.

Обязательства — это юридические обещания потратить средства на деятельность, реализация которой продолжается несколько финансовых лет. Платежи покрывают расходы, возникающие в связи с обязательствами, взятыми в отношении бюджета ЕС в течение текущего и предыдущих финансовых лет.

Что предусмотрено для Украины

"Чтобы реагировать на вызовы текущей геополитической ситуации, годовой бюджет ЕС на 2027 год включает значительную поддержку Украины как через Ukraine Facility, так и через Ukraine Support Loan", — сообщали ранее в Еврокомиссии.

Бюджетное соглашение ЕС на 2027 год включает, в частности, отдельную строку в размере 650,0 млн евро в обязательствах и платежах по кредиту на поддержку Украины Ukraine Support Loan.

Ukraine Support Loan предусматривает до 90 млрд евро для Украины на 2026–2027 годы, в частности на 2027 год предусмотрено 45 млрд евро. Финансирование привлекается за счет заимствований ЕС на международных рынках капитала, а обязательства по ним обеспечиваются бюджетным резервом ЕС.

Соответственно, 45 млрд евро, которые остаются доступными Украине на 2027 год в рамках Ukraine Support Loan, привлекаются на финансовых рынках, а 650 млн евро в годовом бюджете — это прямые расходы ЕС.

Ukraine Facility для Украины основан на грантах, кредитах и гарантиях общим размером 50 млрд евро в течение периода 2024–2027 годов. Общая поддержка в рамках инструмента достигла примерно 40 млрд евро после транша в размере почти 8 млрд евро (7,9 млрд евро), утвержденного в ноябре 2026 года, оставив около 10 млрд евро общего четырехлетнего пакета в зависимости от ежеквартальных показателей реформ.

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В Еврокомиссии также указывали, что в 2027 году распределят оставшиеся 45 млрд евро, доступные в рамках Ukraine Support Loan, на оборону и бюджет при условии завершения согласованных реформ и выполнения политических условий.

Кроме того, новый пакет поддержки на сумму до 45 млрд евро должен покрыть две трети дополнительных финансовых потребностей Украины на следующий год. Оставшаяся треть должна поступить за счет поддержки других международных партнеров, включая своевременное выполнение обязательств, взятых на себя G7 и другими партнерами.

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Следующие шаги

Бюджет ЕС на 2027 год будет окончательно утвержден после того, как его также одобрит Европейский парламент. Ожидается, что это окончательное утверждение состоится 25 ноября.

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