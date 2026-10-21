Лидеры ЕС 26–27 ноября обсудят финансирование для Украины на 2027 год и следующий бюджет Евросоюза

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На специальном саммите, который состоится 26–27 ноября, европейские лидеры попытаются согласовать механизм финансирования потребностей Украины на 2027 год в размере 70 миллиардов евро, которые в настоящее время не обеспечены источниками покрытия. Об этом сообщил представитель ЕС, привлечённый к подготовке мероприятия; на саммите также будет обсуждаться следующий долгосрочный бюджет Евросоюза, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В материале отмечается, что Украине, которая с 2022 года противостоит российскому вторжению, необходима определённость в вопросе покрытия дефицита финансирования на следующий год.

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Тем временем правительства стран ЕС должны согласовать бюджет блока на 2028–2034 годы ещё до конца текущего года — прежде чем избирательные кампании, которые в следующем году развернутся во Франции, Италии, Польше, Греции, Эстонии, Финляндии и Словакии, политизируют этот вопрос.

Финансирование Украины на 2026 год уже обеспечено: около 31 миллиарда евро от ЕС ожидаются к выплате в этом году — как только Киев примет согласованные реформы. Эти средства являются частью общей суммы в 45 миллиардов евро, предусмотренной ЕС для Украины на текущий год (14 миллиардов евро из которых уже были выплачены).

На 2027 год ЕС также предусмотрел для Украины 45 миллиардов евро (50 миллиардов долларов), однако потребности Украины будут значительно выше, поскольку война с Россией затягивается. Страны ЕС рассчитывали, что государства, не входящие в состав союза, — в частности Норвегия, Швейцария, Канада, Япония и Великобритания, — предоставят дополнительные 45 миллиардов евро, распределённые на 2026 и 2027 годы.

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Однако, по словам должностных лиц ЕС, привлечь все эти средства не удалось. Поскольку дефицит финансирования Украины на 2027 год в настоящее время оценивается примерно в 70 миллиардов евро (даже с учётом запланированного взноса ЕС), странам Евросоюза придётся согласовать новую форму финансирования — возможно, ещё один кредит.