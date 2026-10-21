ЕС планирует потратить более €200 млрд в 2027 году: куда пойдут деньги и сколько предусмотрят для Украины

Европейский парламент 21 октября рассматривает итоги саммита Евросовета, который состоялся 15–16 октября в Брюсселе, а также бюджет Европейского Союза на 2027 год. Среди главных вопросов — финансовая поддержка Украины, расходы на оборону, конкурентоспособность европейской экономики и будущее многолетнего бюджета ЕС.

Однако уже известно, что, несмотря на подтверждение общих приоритетов, страны-члены пока не достигли компромисса относительно объемов финансирования на следующие годы.

Как все происходило и почему бюджетные решения Европарламента сейчас чрезвычайно важны для Украины, рассказывает УНН.

Европарламент обсудил итоги саммита — какие вопросы стали ключевыми

Во время пленарного заседания в Страсбурге 21 октября евродепутаты вернулись к вопросам, которые обсуждали лидеры 27 государств Евросоюза на саммите 15–16 октября.

Одной из центральных тем стала экономическая конкурентоспособность ЕС. Европейские лидеры рассматривали последствия подорожания энергоносителей, необходимость поддержки промышленности, снижения административной нагрузки на бизнес и ускорения инвестиций. По оценке председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, с конца февраля европейские цены на газ выросли на 140%, а дизельное топливо подорожало вдвое. Дополнительные расходы на импорт ископаемого топлива составили около 100 млрд евро. На этом фоне лидеры ЕС призвали Еврокомиссию рассмотреть краткосрочные меры для сдерживания цен на энергоносители, одновременно сохраняя стратегический курс на развитие возобновляемой энергетики.

Не менее важным вопросом стали будущие расходы Евросоюза. Государствам необходимо одновременно финансировать оборону, экономическое развитие, социальные программы и поддержку Украины. Но уже сейчас часть национальных правительств настаивает на ограничении бюджетных расходов, из-за чего возникают жаркие дебаты.

Поддержка Украины после саммита — какие решения приняли европейские лидеры

По итогам встречи Европейский совет подтвердил готовность продолжать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную и военную поддержку Украины.

Отдельное внимание уделили подготовке к зиме, защите энергетической инфраструктуры и усилению противовоздушной обороны после масштабных российских атак. Лидеры ЕС приветствовали продолжение выплат в рамках кредитного механизма поддержки Украины объемом 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Также они поддержали решение выделить 6,6 млрд евро в рамках Европейского фонда мира (EPF).

Однако, несмотря на эти оптимистичные новости, финансовые потребности Украины на 2027 год остаются значительными. Поэтому Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита обратился к европейским партнерам с просьбой обеспечить дополнительные 70 млрд евро. После этого Европейский совет поручил Еврокомиссии совместно с Международным валютным фондом обновить оценку финансовых и оборонных потребностей Украины и подготовить конкретные предложения по финансированию.

Бюджет ЕС на 2027 год — сколько денег предлагают выделить

Проект бюджета Евросоюза на 2027 год, представленный Европейской комиссией, предусматривает примерно 199,9 млрд евро бюджетных обязательств и 212 млрд евро платежей с учетом специальных инструментов. Бюджетные обязательства определяют, на какую сумму ЕС может принять финансовые обязательства в течение года. А платежи — это средства, которые фактически планируют выплатить, в частности по программам предыдущих лет.

Однако Совет ЕС предложил сократить первоначальный проект примерно на 1 млрд евро по обязательствам и на 500 млн евро по платежам. Его бюджетная позиция предусматривает 191,88 млрд евро обязательств и 202,07 млрд евро платежей без учета специальных инструментов вне многолетней финансовой рамки. В свою очередь, бюджетный комитет Европарламента выступил против предложенных сокращений. Комитет определил расходы в рамках основных бюджетных разделов на уровне 194 млрд евро обязательств и 203,3 млрд евро платежей.

Евродепутаты также предложили увеличить финансирование приоритетных программ на 1,17 млрд евро по сравнению с первоначальным проектом Еврокомиссии. Именно эти разногласия стали основой последующих бюджетных споров между Европарламентом и государствами-членами.

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На что Европарламент хочет направить дополнительные средства

Наибольшее дополнительное финансирование бюджетный комитет Европарламента предлагает направить на экономическое развитие, инфраструктуру и научные исследования. В частности, 376,7 млн евро предусмотрели для программ, связанных с конкурентоспособностью. Из них 260,5 млн евро предлагают добавить к программе Connecting Europe Facility, которая поддерживает развитие европейских транспортных и энергетических сетей. Еще 63 млн евро планируют направить на Horizon Europe, а 31,6 млн евро — на программу единого рынка.

На социальные и гуманитарные приоритеты предлагают добавить 275,1 млн евро. В частности, 96 млн евро предусмотрено для Erasmus+, 80 млн евро — для механизма гражданской защиты и 50 млн евро — для EU4Health.

Дополнительные 182,5 млн евро направят на сельское хозяйство, природоохранные программы и поддержку молодых фермеров.

На управление границами и миграционные программы предусмотрено увеличение финансирования на 72,9 млн евро, а на безопасность и оборону — на 66,3 млн евро, из которых 20 млн евро предназначены для военной мобильности.

Еще 139 млн евро предлагают добавить к финансированию внешнеполитических программ, в частности гуманитарной помощи и поддержки восточных и южных соседей ЕС.

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Долгосрочный бюджет ЕС на 2028-2034 годы - почему государства-члены не могут прийти к соглашению

Отдельным предметом споров остается долгосрочный бюджет Европейского Союза (MFF) на 2028-2034 годы. В отличие от годового бюджета, он определяет основные финансовые приоритеты блока в течение следующих семи лет.

Европейская комиссия предложила долгосрочный финансовый план в размере около 1,76 трлн евро. Однако Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, представила компромиссный вариант с сокращением расходов примерно на 141 млрд евро, или на 8%. Предложенный размер составляет около 1,62 трлн евро.

Несмотря на сокращение, ряд стран, в частности Швеция, Германия и Нидерланды, считают финансовые обязательства чрезмерными. В то же время другие государства выступают за сохранение достаточного финансирования сельского хозяйства, регионального развития и социальных программ.

Европарламент, в свою очередь, критикует предложенные ограничения. По оценке его представителей, с учетом инфляции и расходов на погашение общих долгов реальная покупательная способность нового бюджета может сократиться примерно на 10% по сравнению с текущим финансовым периодом.

Еще одна проблема — отсутствие договоренности относительно новых источников доходов ЕС. Среди возможных вариантов обсуждают дополнительные сборы с крупных цифровых платформ и другие общеевропейские поступления. Саммит 15-16 октября не обеспечил существенного сближения позиций, поэтому дальнейшие переговоры поручили председателю Европейского совета Антониу Коште.

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Что бюджетные решения Европейского союза дают Украине

Для Украины последствия европейских бюджетных переговоров выходят далеко за пределы обычного планирования государственных расходов. Как минимум, от доступности финансовых ресурсов ЕС будут зависеть стабильность международной бюджетной поддержки, оборонные закупки, восстановление инфраструктуры и реализация совместных экономических программ.

Особое значение приобретает обеспечение финансовых потребностей Украины на 2027 год. Именно европейские институты должны определить источники средств, условия их привлечения и возможные механизмы распределения финансовой нагрузки между партнерами.

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Отметим также, что отдельно бюджетный комитет Европарламента предложил предусмотреть 1,1 млрд евро для покрытия стоимости заимствований в рамках инструмента кредитной поддержки Украины.

В то же время ЕС связывает своевременность части финансирования с выполнением Украиной согласованных реформ, в частности в сфере верховенства права и обязательств по Плану Украины (Ukraine Plan).

Когда окончательно согласуют бюджет ЕС на 2027 год

В настоящее время рассмотрение годового бюджета Европейского Союза переходит в завершающую фазу. После обсуждения 20 октября на 21 октября запланировано голосование Европарламента по бюджетным поправкам и собственной позиции на 2027 год.

Поскольку позиции Европарламента и Совета ЕС различаются, следующим этапом должна стать согласительная процедура с участием представителей обеих институций. Первое заседание такого согласительного комитета запланировали на 3 ноября, при этом отведённый на согласование 21-дневный период должен завершиться 16 ноября.

Если компромисс будет найден, согласованный бюджет должны поддержать обе стороны. В случае провала переговоров Еврокомиссия должна представить новый проект сметы.

Главные финансовые решения ЕС до конца 2026 года — чего ожидать дальше

До конца года Европейский Союз должен решить сразу несколько стратегических финансовых вопросов. Ближайшей задачей станет согласование годового бюджета на 2027 год, от которого будет зависеть финансирование действующих европейских программ. Параллельно Еврокомиссия должна определить возможности дополнительной поддержки Украины, опираясь на обновлённые расчёты её потребностей.

В ноябре Антониу Кошта должен представить новую основу для переговоров по многолетнему бюджету.

На 26–27 ноября запланирован специальный саммит Европейского совета, посвящённый финансовой рамке на 2028–2034 годы. Следующее обсуждение ожидается 17–18 декабря.

Европейские лидеры стремятся достичь политической договорённости до конца 2026 года, чтобы в течение 2027-го принять необходимое законодательство и обеспечить непрерывное финансирование программ с января 2028 года. Однако достижение компромисса осложняют споры по поводу взносов государств-членов, расходов на оборону, аграрных субсидий и поиска дополнительных источников бюджетных поступлений.

Напомним

Ранее УНН писал о том, что лидеры ЕС не достигли согласия по долгосрочному бюджету на саммите в Брюсселе. Страны спорят между сокращением расходов и увеличением бюджета.