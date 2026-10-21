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Еврокомиссия хочет увеличить количество ледоколов в ЕС — для чего

Киев • УНН

 • 1334 просмотра

Еврокомиссия хочет расширить использование ледоколов для поддержки судоходства в северных регионах ЕС. Сроки и финансирование не определены.

Еврокомиссия хочет увеличить количество ледоколов в ЕС — для чего

Европейская комиссия выступает за более активное использование ледоколов странами Европейского союза. В настоящее время соответствующие совместные операции проводят Финляндия и Швеция. Об этом сообщает финский вещатель Yle, пишет УНН.

Детали

Ледоколы играют важную роль в обеспечении морского судоходства в северных регионах Европы, где зимой образуется значительный ледяной покров.

В частности, в Ботническом заливе работают финские и шведские ледоколы, которые помогают поддерживать движение судов в сложных ледовых условиях.

Сотрудничество Финляндии и Швеции

Среди судов, работающих в регионе, — финский ледокол Fennica и шведский Ymer. Их деятельность демонстрирует возможности сотрудничества соседних государств в обеспечении морской навигации.

Еврокомиссия заинтересована в более широком использовании таких судов странами ЕС. В то же время в сообщении не уточняется, сколько дополнительных ледоколов планируют привлечь.

Также в настоящее время нет информации о конкретных сроках реализации инициативы или объемах возможного финансирования.

Дальнейшие решения по развитию ледокольного флота будут зависеть от предложений Еврокомиссии и договоренностей между государствами-членами ЕС.

ЕС обнародует стратегию укрепления позиций в Арктике на фоне давления со стороны США и России — AFP20.10.26, 09:00 • 4326 просмотров

Степан Гафтко

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