Еврокомиссия хочет увеличить количество ледоколов в ЕС — для чего
Киев • УНН
Еврокомиссия хочет расширить использование ледоколов для поддержки судоходства в северных регионах ЕС. Сроки и финансирование не определены.
Европейская комиссия выступает за более активное использование ледоколов странами Европейского союза. В настоящее время соответствующие совместные операции проводят Финляндия и Швеция. Об этом сообщает финский вещатель Yle, пишет УНН.
Детали
Ледоколы играют важную роль в обеспечении морского судоходства в северных регионах Европы, где зимой образуется значительный ледяной покров.
В частности, в Ботническом заливе работают финские и шведские ледоколы, которые помогают поддерживать движение судов в сложных ледовых условиях.
Сотрудничество Финляндии и Швеции
Среди судов, работающих в регионе, — финский ледокол Fennica и шведский Ymer. Их деятельность демонстрирует возможности сотрудничества соседних государств в обеспечении морской навигации.
Еврокомиссия заинтересована в более широком использовании таких судов странами ЕС. В то же время в сообщении не уточняется, сколько дополнительных ледоколов планируют привлечь.
Также в настоящее время нет информации о конкретных сроках реализации инициативы или объемах возможного финансирования.
Дальнейшие решения по развитию ледокольного флота будут зависеть от предложений Еврокомиссии и договоренностей между государствами-членами ЕС.
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