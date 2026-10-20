ЕС обнародует стратегию укрепления позиций в Арктике на фоне давления со стороны США и России — AFP

$44.860.0250.500.19
ukenru
05:37 • 10430 просмотра
Виткофф планирует поездку в рф после переговоров с Зеленским в Осло - Axios
04:31 • 17867 просмотра
Европа готовит для путина два сценария окончания войны в Украине — FT
01:52 • 29687 просмотра
Я не думаю, что Украина должна быть в НАТО — Вэнс
19 октября, 20:33 • 46146 просмотра
Они могли бы сделать гораздо больше: Трамп «похвалил» Россию за её действия в Украине
19 октября, 18:19 • 46400 просмотра
Нарушил закон о мобилизации и открыл огонь во время проверки в ТЦК — что известно о «Печерском стрелке»
19 октября, 17:27 • 70343 просмотра
Смогут ли работодатели заставлять работать во время «жёлтой» тревоги: новые правила вступят в силу уже 4 декабря
19 октября, 16:25 • 36485 просмотра
Часть Украины 20 октября будет жить по графикам отключений — сколько очередей останется без света
19 октября, 15:28 • 34125 просмотра
Где в Украине пройдут дожди, а где будут господствовать туманы — синоптики дали прогноз на 20 октября
19 октября, 15:09 • 25596 просмотра
"Достаём двойные листы" — Астафьева иронично ответила на хейт из-за Радиодиктанта и дополнила пост эффектными фотоPhoto
19 октября, 14:30 • 20716 просмотра
Минобороны США откладывает «жизненно необходимые поставки» для Украины — Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
4.2м/с
90%
761мм
Популярные новости
Враг дважды атаковал объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области19 октября, 21:42 • 22046 просмотра
Кушнер и Уиткофф запланировали переговоры в Норвегии по поводу войны в Украине — Reuters19 октября, 22:13 • 8256 просмотра
"Нет ничего святого": россияне ударили по церкви в Хмельницкой области — ОВА19 октября, 22:44 • 5600 просмотра
Рейтинг Трампа упал до минимума за оба срока президентства — опросPhoto19 октября, 23:15 • 10650 просмотра
США больше не участвуют в обороне Украины — Мерц04:15 • 14017 просмотра
публикации
Как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой: действенные способы сэкономить на платежах06:17 • 5060 просмотра
Смогут ли работодатели заставлять работать во время «жёлтой» тревоги: новые правила вступят в силу уже 4 декабря19 октября, 17:27 • 70348 просмотра
Обменная карта, прописка, договор с врачом: что на самом деле могут требовать родильные дома от беременной19 октября, 12:11 • 65216 просмотра
Эффект домино: как удары по дата-центрам парализуют российский бизнес
Эксклюзив
19 октября, 11:26 • 59439 просмотра
Против сокращения бронирования выступают оружейники, шахтёры и депутаты: прислушается ли правительство19 октября, 10:00 • 66705 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Джей Ди Вэнс
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Вашингтон
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Покинул расположение сборной Португалии — Роналду оштрафовали на 255 евро и дисквалифицировали на 30 дней19 октября, 20:02 • 36010 просмотра
Чёрный медведь "заглянул" в библиотеку в США — полакомился закусками и съел банку мёда19 октября, 17:50 • 30972 просмотра
"Каждый день буду скучать" — Ариана Гранде скорбит по 17-летней собаке КокоPhoto19 октября, 16:45 • 29810 просмотра
Модель Сахара Рей, у которой был роман с Джастином Бибером, умерла в возрасте 34 лет19 октября, 16:33 • 39965 просмотра
Война в Корее, возвращение DMZ и цены в Украине — чего ждать от релиза Call of Duty: Modern Warfare 4PhotoVideo19 октября, 16:10 • 27943 просмотра
Актуальное
Старлинк
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Отопление
The Washington Post

ЕС обнародует стратегию укрепления позиций в Арктике на фоне давления со стороны США и России — AFP

Киев • УНН

 • 1408 просмотра

ЕС 20 октября представит стратегию усиления своей роли в Арктике. План предусматривает прокладку кабеля до Гренландии, спутниковую связь и расширение флота ледоколов.

ЕС обнародует стратегию укрепления позиций в Арктике на фоне давления со стороны США и России — AFP

ЕС во вторник, 20 октября, обнародует планы по усилению своих позиций в Арктике на фоне борьбы с давлением со стороны россии и Соединённых Штатов в этом ключевом стратегическом регионе. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

От критически важного сырья до ледоколов и подводных кабелей — блок хочет усилить своё присутствие на геополитическом поле битвы, согласно проекту своей новой "стратегии для Арктики", с которым ознакомилось AFP.

"Новая реальность в Арктике требует, чтобы Европа была сильным и надёжным партнёром. Именно этого мы стремимся достичь с помощью нашей новой стратегии", — сказал руководитель отдела международных партнёрств ЕС Йозеф Сикела.

"Она касается наиболее актуальных проблем региона — от ускорения изменения климата до роста напряжённости в сфере безопасности и геополитики — и определяет, как Европа должна реагировать", — отметил он.

ЕС планирует запустить программу наблюдения за Арктикой на фоне шагов рф и Трампа - СМИ17.10.26, 13:09 • 7797 просмотров

Конкуренция в Арктике усиливается на фоне того, как глобальное потепление вызывает таяние морского льда. Такие страны, как россия, Китай и Соединённые Штаты, активизируют свою деятельность, соперничая в освоении природных ресурсов и новых морских путей. С тремя арктическими странами среди 27 членов — Данией, Финляндией и Швецией — Европейский союз имеет свою долю. А неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа взять под контроль США Гренландию — огромную автономную территорию Дании — потрясли Европу, пишет издание.

Учитывая, что события на крайнем севере также имеют последствия на юге, стратегия, которую должна представить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, направлена на определение общего подхода ЕС к региону.

В проекте, с которым ознакомилось AFP, подчёркивается необходимость сотрудничества с "единомышленниками" из стран, не входящих в ЕС, такими как Канада, Великобритания и Норвегия, и предусматривается регулярный саммит партнёров "Северного соседства" (Northern Neighbourhood).

Ещё недавно Соединённые Штаты, которые были ключевым союзником в регионе, входят в список тех, кто мог бы принять участие, но в остальном эта страна более заметна своим отсутствием в остальной части документа, указывает издание.

Хотя тон Трампа смягчился с начала года, что в итоге привело к подписанию соглашения о безопасности с Гренландией и Данией, многие в Европе остаются настороженными.

Соединённые Штаты упоминаются в 20-страничном документе лишь несколько раз, по сравнению с почти двумя десятками упоминаний Канады.

Некоторые из инициатив, перечисленных в стратегии, очевидно, направлены на снижение зависимости от Вашингтона, отмечает издание.

Согласно проекту, Брюссель планирует "суверенный и безопасный" подводный кабель, чтобы соединить Гренландию с материковой частью ЕС, в рамках более широкого "панарктического" кабельного проекта, который также соединит Канаду, Японию и Южную Корею.

Блок также работает над обеспечением спутниковой связи в Арктике через проект спутниковой группировки IRIS², который призван конкурировать со Starlink Илона Маска.

Также на первом месте стоит вопрос о том, как противостоять агрессивной россии, на фоне того как в документе упоминаются гибридные угрозы, такие как "вторжение дронов" и диверсии с подводными кабелями.

Стратегия предусматривает более эффективный обмен данными для мониторинга так называемого "теневого флота" москвы, состоящего из нефтяных танкеров, нарушающих санкции.

Также подчёркивается важность расширения европейского флота ледоколов; заявляется, что Брюссель разработает варианты совместных закупок, объединения и совместного использования полярных судов с союзниками.

Среди ряда других планов также предусмотрены инвестиции в проекты в сфере возобновляемой энергетики и критически важного сырья.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Гренландия
Старлинк
Дональд Трамп
Европейский Союз
Илон Маск
Финляндия
Дания
Южная Корея
Канада
Швеция
Норвегия
Великобритания
Китай
Япония
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Арктика