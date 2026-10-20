ЕС обнародует стратегию укрепления позиций в Арктике на фоне давления со стороны США и России — AFP

ЕС во вторник, 20 октября, обнародует планы по усилению своих позиций в Арктике на фоне борьбы с давлением со стороны россии и Соединённых Штатов в этом ключевом стратегическом регионе. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

От критически важного сырья до ледоколов и подводных кабелей — блок хочет усилить своё присутствие на геополитическом поле битвы, согласно проекту своей новой "стратегии для Арктики", с которым ознакомилось AFP.

"Новая реальность в Арктике требует, чтобы Европа была сильным и надёжным партнёром. Именно этого мы стремимся достичь с помощью нашей новой стратегии", — сказал руководитель отдела международных партнёрств ЕС Йозеф Сикела.

"Она касается наиболее актуальных проблем региона — от ускорения изменения климата до роста напряжённости в сфере безопасности и геополитики — и определяет, как Европа должна реагировать", — отметил он.

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Конкуренция в Арктике усиливается на фоне того, как глобальное потепление вызывает таяние морского льда. Такие страны, как россия, Китай и Соединённые Штаты, активизируют свою деятельность, соперничая в освоении природных ресурсов и новых морских путей. С тремя арктическими странами среди 27 членов — Данией, Финляндией и Швецией — Европейский союз имеет свою долю. А неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа взять под контроль США Гренландию — огромную автономную территорию Дании — потрясли Европу, пишет издание.

Учитывая, что события на крайнем севере также имеют последствия на юге, стратегия, которую должна представить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, направлена на определение общего подхода ЕС к региону.

В проекте, с которым ознакомилось AFP, подчёркивается необходимость сотрудничества с "единомышленниками" из стран, не входящих в ЕС, такими как Канада, Великобритания и Норвегия, и предусматривается регулярный саммит партнёров "Северного соседства" (Northern Neighbourhood).

Ещё недавно Соединённые Штаты, которые были ключевым союзником в регионе, входят в список тех, кто мог бы принять участие, но в остальном эта страна более заметна своим отсутствием в остальной части документа, указывает издание.

Хотя тон Трампа смягчился с начала года, что в итоге привело к подписанию соглашения о безопасности с Гренландией и Данией, многие в Европе остаются настороженными.

Соединённые Штаты упоминаются в 20-страничном документе лишь несколько раз, по сравнению с почти двумя десятками упоминаний Канады.

Некоторые из инициатив, перечисленных в стратегии, очевидно, направлены на снижение зависимости от Вашингтона, отмечает издание.

Согласно проекту, Брюссель планирует "суверенный и безопасный" подводный кабель, чтобы соединить Гренландию с материковой частью ЕС, в рамках более широкого "панарктического" кабельного проекта, который также соединит Канаду, Японию и Южную Корею.

Блок также работает над обеспечением спутниковой связи в Арктике через проект спутниковой группировки IRIS², который призван конкурировать со Starlink Илона Маска.

Также на первом месте стоит вопрос о том, как противостоять агрессивной россии, на фоне того как в документе упоминаются гибридные угрозы, такие как "вторжение дронов" и диверсии с подводными кабелями.

Стратегия предусматривает более эффективный обмен данными для мониторинга так называемого "теневого флота" москвы, состоящего из нефтяных танкеров, нарушающих санкции.

Также подчёркивается важность расширения европейского флота ледоколов; заявляется, что Брюссель разработает варианты совместных закупок, объединения и совместного использования полярных судов с союзниками.

Среди ряда других планов также предусмотрены инвестиции в проекты в сфере возобновляемой энергетики и критически важного сырья.